Inacif destruye más de 960 kilogramos de distintas drogas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destruyó este jueves más de 960 kilogramos de drogas ocupados en recientes operaciones del plan nacional contra el narcotráfico y microtráfico ejecutado por miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El Inacif explica en su informe de esta semana que en total fueron destruidos 960 kilogramos, 244 gramos y 571 miligramos de drogas, elevándose a 19 mil 195 kilogramos y 403 gramos la cantidad destruida en lo que va del presente año 2026.

La cantidad de este jueves, incluyó 591 kilogramos, 60 gramos y 213 miligramos de clorhidrato de cocaína; 348 kilogramos, 4 gramos y 634 miligramos de marihuana, así como 16 kilogramos, 472 gramos y 632 miligramos de crack.

También, un kilogramo y 620 gramos de fendimetrazina, un kilogramo y 310 gramos de metanfetamina un kilogramo, 138 gramos, y 988 miligramos de éxtasis; 592 gramos y 444 miligramos de hachís y 45 gramos y 660 miligramos de anfetamina.

En adición, fueron destruidos 547 kilogramos, 305 gramos y 325 miligramos de sustancias no controladas (es decir, casos negativos).

El peso global de ambas sustancias, positivas y negativas, ascendió a 1,507 kilogramos, 549 gramos y 896 miligramos, correspondientes a dos mil trescientos dieciocho (2,318) casos, indica el informe de este 21 de mayo.

En cumplimiento con el marco jurídico vigente, la destrucción de los narcóticos se realiza cada jueves en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ubicadas en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo. Los narcóticos son incautados por las citadas instituciones con la colaboración de otros órganos de seguridad del Estado.

En el acto participan representantes de diversas instituciones del país. La acción se desarrolla en cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.

Visited 1 times, 1 visit(s) today