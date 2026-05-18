Edeeste desarrolla proyecto de inversión por US$245 mil para fortalecer redes eléctricas y alumbrado en La Victoria

La Victoria, Santo Domingo Norte. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que actualmente ejecuta un importante proyecto de inversión valorado en alrededor de 245 mil dólares, orientado al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y la mejora del servicio en varios sectores del distrito municipal de La Victoria, municipio Santo Domingo Norte.

Edeeste explica que este proyecto tiene como objetivo principal descargar el circuito DAJA03, el cual actualmente presenta una sobrecarga de la demanda energética que ronda el 139%, y al mismo tiempo habilitar el nuevo circuito DAJA07, permitiendo una mejor distribución de carga y una mayor calidad del servicio eléctrico en esta comunidad.

Agrega que, también se realiza la sustitución de una de la antigua línea trifásica existente en la zona, con el propósito de optimizar la estabilidad del sistema eléctrico, reducir averías y garantizar una distribución energética más eficiente para los residentes y comercios del área.

En ese mismo orden, la distribuidora señala que estos trabajos contemplan un alcance de 3.5 kilómetros de construcción de red trifásica, así como la instalación de 88 postes y 100 luminarias, impactando de manera directa los sectores de El Bambú, La Virgen, Campo Lindo, Villa Palma, entre otros.

La compañía eléctrica destaca que la colocación de las nuevas luminarias contribuirá significativamente al fortalecimiento del alumbrado público, mejorará la seguridad ciudadana, la movilidad nocturna y las condiciones de vida de cientos de familias residentes en los sectores beneficiados.

La empresa distribuidora reitera que esta inversión forma parte de su plan de modernización y expansión de redes eléctricas, enfocado en responder al crecimiento poblacional y a la demanda energética de las comunidades bajo su área de concesión, razón por la que aprovechó además para, hacer un llamado a los consumidores a realizar un uso eficiente de la energía.

Con la ejecución de este importante proyecto, Edeeste reafirma su compromiso de continuar ejecutando obras de infraestructura eléctrica que permitan ofrecer un servicio más estable, seguro, transparente y eficiente, contribuyendo así al desarrollo social y económico de las comunidades impactadas, al mismo tiempo agradece la comprensión de la ciudadanía ante estos trabajos, para los cuales se hacen necesarias las interrupciones en el servicio como se ha podido evidenciar durante la jornada de hoy.

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