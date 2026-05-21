NEUTRALIZAN OTRA NARCOLANCHA CON ALIJO DE 978 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA; CAPTURAN A TRES VENEZOLANOS

Santo Domingo.- En otra línea ofensiva operativa dirigida a neutralizar las estructuras de narcotráfico y el crimen transnacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), apoyados por agencias de Inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS), la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Buque tipo Fragata, FS Germinal, de la Armada Francesa, incautaron otro cargamento de 978 paquetes de presunta cocaína, en medio de una labor conjunta y combinada, desplegada en las costas de la provincia de Santo Domingo.

Las fuerzas de seguridad, coordinadas por miembros del Ministerio Público, en el marco de una operación de vigilancia y seguimiento, montaron una persecución por aire, mar y tierra, para atrapar a los tripulantes de una lancha rápida (tipo Go Fast), que fue avistada con alto perfil sospechoso navegando hacia las aguas jurisdiccionales de la República Dominicana.

Como resultado del amplio despliegue y del continuo monitoreo en tiempo real, las fuerzas de seguridad interceptaron la embarcación, a varias millas náuticas al Sur de las costas de Santo Domingo, ocupando en su interior 33 pacas, conteniendo un total de 978 paquetes de la presunta droga, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

En la intervención, donde fueron arrestados tres venezolanos, se confisco una embarcación de 27 pies de eslora, con tres potentes motores fuera de borda 300 y 250 caballos de fuerza, 03 GPS, 02 teléfonos celulares, varios tanques de gasolina, documentos y pertenencias personales, entre otras evidencias.

La interdicción de la narcolancha y la captura de los individuos se corresponde con el fortalecimiento de la capacidad operativa de las fuerzas marítimas, aéreas y terrestres, en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

La DNCD con el apoyo del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, agencias de Inteligencia del Estado y cooperación internacional, han logrado golpear de manera sistemática a estas estructuras criminales, cuyo modo operativo es tratar de introducir a territorio dominicano grandes alijos de drogas en lanchas rápidas procedente de Sudamérica.

“La República Dominicana sigue liderando la lucha contra el narcotráfico en la región, logrando incautar en los primeros meses de 2026, más de 14 mil 300 kilogramos de distintas drogas (14.3 toneladas), cifras que marcan el firme compromiso del Gobierno dominicano de combatir y desmantelar las estructuras criminales”

El Ministerio Público y la DNCD amplían el proceso investigativo para tratar de establecer si hay otros involucrados en la frustrada operación de narcotráfico internacional para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia

Los 978 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto del alijo.

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