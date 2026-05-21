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Michael Peña, Nelson Peña, Ingrid Peña, Lisa Peña, Sebastián Peña y Alejandro Peña
Sociales

Presentan oficialmente el nuevo vehículo Súper Híbrido BYD ATTO 8

SUV súper híbrida diseñada para quienes buscan tecnología, confort, seguridad y espacio

PRIMICIAS DIGITAL21 de mayo de 2026
17 1 minuto de lectura

Santo Domingo, República Dominicana, miércoles 20 de mayo de 2026. BYD, líder global en movilidad de nueva energía, y Peravia Motors, representante oficial de la marca en la República Dominicana, presentaron oficialmente la nueva BYD ATTO 8, una SUV súper híbrida que combina tecnología de vanguardia, diseño sofisticado, alto desempeño y amplio espacio interior para brindar una experiencia de conducción superior.

El evento reunió a invitados especiales, clientes, aliados estratégicos, representantes de los medios de comunicación e influencers, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca uno de los modelos más innovadores del portafolio de BYD, concebido para transformar la movilidad familiar en el país.

La nueva ATTO 8 destaca por su capacidad para siete pasajeros y por ofrecer una experiencia premium centrada en la comodidad, la conectividad y la eficiencia en cada trayecto.

Vehículo Súper Híbrido BYD ATTO 8
Virgilio Guzmán, Omar Estepan y Jesús Espaillat
Laisa Debord, Susana Díaz, Cesar López y Diva Gómez
Rodolfo Borrell y Mario De Ferrari
Laura Peña y Ailin Matos
Juan Sebastián y Juan Diego Franco
María Guerrero y Alejandra Pimentel
Luis Cristin y José Reynoso, conversando sobre los cualidades del vehículo Súper Híbrido BYD ATTO 8
Nelson Peña, disfrutando de la experiencia del vehículo Súper Híbrido BYD ATTO 8
Arístides Fernández, Kalil Fernández, María Cristina Fernández y Lisa Peña de Fernández
Modelos junto al vehículo Súper Híbrido BYD ATTO 8

Durante la presentación oficial, representantes de Peravia Motors, entre ellos Omar Estepan, Brand Manager, y Jesús Espaillat, Brand Genius, resaltaron el compromiso de la marca con la evolución de la movilidad en República Dominicana y con el crecimiento de la línea de vehículos súper híbridos de BYD en el mercado local.

“Con la llegada de la nueva ATTO 8 continuamos fortaleciendo nuestra visión de ofrecer vehículos innovadores, eficientes y adaptados a las necesidades de las familias dominicanas. Este modelo representa tecnología, seguridad y una nueva forma de vivir la movilidad”, expresaron Omar Estepan y Jesús Espaillat en representación de Peravia Motors.

Entre las principales características de la nueva BYD ATTO 8 se destacan: Capacidad y confort para siete pasajeros, Tecnología Súper Híbrida DM de última generación, Diseño moderno y sofisticado con esencia deportiva, Sistemas avanzados de seguridad y asistencia al conductor, Potencia de 536 caballos de fuerza, Autonomía de hasta 152 kilómetros en modo 100 % eléctrico, Más de 1,000 kilómetros de autonomía combinada y Conectividad inteligente y una experiencia de conducción más confortable.

Con este lanzamiento, BYD continúa consolidando su liderazgo global en movilidad inteligente y nuevas energías, impulsando junto a Peravia Motors soluciones innovadoras y sostenibles para el mercado dominicano.

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