AIRES ACONDICIONADOS INVERTER: LG ELECTRONICS COMPARTE RECOMENDACIONES PARA APROVECHAR MEJOR SU FUNCIONAMIENTO

República Dominicana, 18 de mayo de 2026 – La tecnología Inverter se ha convertido en una de las más utilizadas actualmente en sistemas de climatización para el hogar. Sin embargo, más allá de contar con un equipo con esta tecnología, su desempeño también depende de cómo se utiliza en la rutina diaria.

Con el objetivo de ayudar a los consumidores a comprender mejor cómo aprovechar sus equipos, LG Electronics comparte algunos hábitos y recomendaciones que pueden contribuir a una experiencia más estable y confortable con aires acondicionados Inverter como LG ARTCOOL™ y LG DUALCOOL™, equipados con tecnología DUAL Inverter Compressor™.

A diferencia de los sistemas tradicionales, la tecnología Inverter está diseñada para ajustar continuamente la velocidad del compresor según las necesidades del espacio. Por ello, pequeños cambios en la forma de uso pueden influir directamente en el funcionamiento del equipo.

Consejos para aprovechar mejor la tecnología Inverter

Mantener una temperatura estable

Uno de los errores más comunes es reducir excesivamente la temperatura pensando que el espacio se enfriará más rápido. Los sistemas Inverter están diseñados para operar de forma gradual y constante, por lo que mantener una temperatura confortable y estable puede favorecer un mejor desempeño.

Evitar apagar y encender constantemente el equipo

La tecnología Inverter funciona mejor cuando mantiene una operación continua y estable. Reiniciar constantemente el aire acondicionado puede interrumpir ese funcionamiento progresivo.

Mantener puertas y ventanas cerradas

Cuando el aire del exterior entra continuamente al espacio, el equipo debe trabajar más para mantener la temperatura deseada. Un ambiente cerrado ayuda a conservar el confort y permite una operación más estable.

Limpiar periódicamente los filtros

La acumulación de polvo puede afectar el flujo de aire y el desempeño del equipo. La limpieza regular de filtros ayuda a mantener un funcionamiento más eficiente y una mejor circulación del aire.

Utilizar funciones inteligentes y temporizadores

Programar horarios de uso o activar funciones inteligentes permite adaptar el funcionamiento del equipo a las necesidades diarias del usuario.

“Muchas veces las personas piensan que la experiencia depende únicamente de la tecnología del equipo, pero también existen hábitos cotidianos que pueden ayudar a aprovechar mejor sus capacidades”, señaló Luis Pablo Flores, Gerente de Marketing LG Centroamérica.

Para LG Electronics, educar al consumidor también forma parte de la innovación. A través de soluciones de climatización como LG ARTCOOL™ y LG DUALCOOL™, la compañía busca acercar tecnologías que no solo incorporen innovación, sino que también ayuden a los usuarios a comprender mejor cómo aprovechar sus equipos en el día a día.

Para conocer más sobre los productos y soluciones de LG Electronics, visite el sitio web oficial lg.com/cac

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