Edesur invertirá RD$237.7 millones en construcción de subestación eléctrica Cruce de Cabral

BARAHONA. – Edesur Dominicana invertirá RD$237.7 millones (US$3.63 millones) en la construcción de la subestación eléctrica Cruce de Cabral, obra que contribuirá a incrementar la calidad y continuidad del servicio, así como a la reducción de pérdidas técnicas y a estimular las inversiones en la zona.

El proyecto, que beneficiará a unos 50,800 usuarios, incluye la construcción de cuatro salidas de circuitos de media tensión.

La iniciativa fue presentada a dirigentes comunitarios, autoridades locales y municipales durante un encuentro encabezado por el Gerente General de Edesur, José Luis Actis, quien destacó que la distribuidora está enfocada en modernizar sus infraestructuras eléctricas en Barahona para ofrecer un mejor servicio, y así mejorar la calidad de vida de los lugareños.

Expresó que para esos fines se ejecutan planes a mediano y largo plazo y recordó, que, como parte de esos trabajos, en enero pasado la empresa puso en operación un transformador de 40 megavoltioamperios (MVA), aumentando la capacidad de la subestación Barahona, lo que ha permitido mejoras significativas en la estabilidad del suministro eléctrico a los clientes.

La subestación Cruce de Cabral, a su vez, contará con una potencia instalada de 30 MVA y manejará niveles de tensión de 69/12.5 kilovoltios (kV).

La nueva infraestructura estará ubicada en la carretera Enriquillo del municipio Cabral, en Barahona.

Esta obra forma parte del Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución que se ejecuta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La zona de influencia de la infraestructura propuesta corresponde a sectores de esa provincia que actualmente se abastecen de las subestaciones Barahona, Khoury Industrial y Vicente Noble.

Entre las comunidades que se beneficiarán con este proyecto figuran Fundación, Peñón, Cruce de Peñón, Pescadería, Hato Viejo, La Hoya, Habanero, Palo Alto, Jaquimeyes, El Cachón, Cabral, La Peñuela, Nueva York Chiquito y Majagual.

También impactará a El Guayuyo, El Llano, La Lista, El Naranjo, Barrio de Balaguer, Polo, La Cueva, El Puentecito, Las Auyamas, La Guazara, Villa Arriba, Blanquizales, Los Maestros, Palmarito, La Raqueta y otros.

Como parte de los planes para eficientizar el servicio de energía, el Gerente General de Edesur, José Luis Actis, también anunció un amplio programa de mejoras en las redes de distribución de la zona, en busca de enfrentar una deuda acumulada durante años y contribuir a mejorar la calidad de vida de los clientes.

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