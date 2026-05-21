Voluntariado Bancentraliano realizó su 21.ª jornada de reforestación

Santo Domingo. – El Voluntariado Bancentraliano (VB), brazo social del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), realizó su vigésima primera jornada de reforestación el pasado sábado 16 de mayo, como parte del acuerdo de colaboración interinstitucional con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Un total de 80 voluntarios compuestos por colaboradores del BCRD y sus familiares se trasladaron a El Talado, municipio de Monte Plata, donde plantaron 1,030 árboles de las especies penda, mara, guásara, mangle botón y caoba criolla, con lo cual el brazo solidario del BCRD ha alcanzado un total de 58,016 árboles plantados a lo largo de 21 jornadas.

Las palabras de bienvenida fueron expresadas por el director de Comunicaciones del BCRD y vicepresidente interino del VB, Jonathan Abreu, quien agradeció, en nombre del gobernador, Héctor Valdez Albizu, y del presidente del VB y gerente, Ervin Novas Bello, la colaboración de todos los voluntarios y del Ministerio de Medio Ambiente.

Abreu expresó que “con esta actividad altruista, en beneficio nuestra nación y de nuestro patrimonio natural, la institución contribuye con los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas: acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres y alianzas para lograr los objetivos”.

Por su parte, los señores Osiris Gamalier, encargado de Reforestación de la provincia Monte Plata, y de Eianar de la Cruz, técnico de áreas protegidas, dieron las explicaciones técnicas por parte del Ministerio de Medio Ambiente y agradecieron el apoyo y la contribución del BCRD a este tipo de jornadas que fomentan el cuidado del medio ambiente.

El Voluntariado Bancentraliano es una institución vinculada al Banco Central de la República Dominicana (BCRD), integrada por colaboradores, familiares que se suman a las labores y personal pasivo que decide manifestar su espíritu solidario con la sociedad y su sensibilidad hacia el medio ambiente, mediante el ejercicio de la generosidad humana y el cuidado del patrimonio natural.

Su labor altruista se enmarca en los valores y principios que rigen la responsabilidad social institucional del BCRD, iniciativa que impulsa la formación de equipos de voluntarios para la ejecución de acciones dirigidas al bien común, contribuyendo así al mejoramiento social, económico y ambiental de la República Dominicana.

En la jornada, además del vicepresidente ejecutivo, estuvieron presentes Soraya Bautista, encargada de la Comisión de Medio Ambiente, así como Yanery Mora y Sandra Ramírez.

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