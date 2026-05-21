Autoridades y ABA coinciden en que ciberataques y riesgos emergentes obligan a transformar la auditoría bancaria

Santo Domingo, Rep. Dom. – La aceleración digital, el auge de la inteligencia artificial (IA), el incremento de los ciberataques y la evolución de los riesgos emergentes están impulsando una transformación profunda en los modelos de auditoría interna del sistema financiero, coincidieron expertos y representantes del sector bancario en el marco de la apertura del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN 2026).

Durante su conferencia “Visión estratégica de auditoría: evolución hacia un rol estratégico y generador de valor organizacional”, Cosme Juan Carlos Belmonte, exdirector del Banco Central de la República Argentina y exsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, afirmó que la auditoría interna ya no puede limitarse a una función tradicional de control, sino que debe evolucionar hacia un modelo más estratégico, anticipatorio y apoyado en tecnología y analítica de datos.

“La auditoría interna que necesitan los bancos hoy no es la que mira el pasado, sino la que anticipa el futuro”, expresó Belmonte, al abordar la necesidad de fortalecer capacidades institucionales frente a entornos financieros y tecnológicos cada vez más dinámicos y complejos.

En ese mismo sentido, en su palabras de apertura, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz, señaló que actualmente las organizaciones viven “una transformación sin precedentes impulsada por la aceleración digital, la inteligencia artificial, la creciente sofisticación del fraude financiero y cibernético, así como por nuevas exigencias regulatorias y mayores expectativas en materia de transparencia, sostenibilidad y gobierno corporativo”.

Ruiz sostuvo que, en este nuevo entorno, la auditoría interna evoluciona aceleradamente hacia un rol más estratégico y preventivo, donde se espera del auditor capacidad de anticipación, comprensión de riesgos emergentes y acompañamiento efectivo en la toma de decisiones críticas.

Asimismo, la presidenta de la ABA indicó que las funciones de auditoría interna necesitan ser cada vez más ágiles, integradas y apoyadas en tecnología, capaces no solo de identificar vulnerabilidades, sino también de generar alertas tempranas, fortalecer la resiliencia institucional y acompañar los procesos de transformación de las organizaciones.

Superintendencia de Bancos propicia esquemas más preventivos

El acto de apertura del CLAIN, organizado por la ABA y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), también contó con la participación del Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., quien planteó que el aumento de los riesgos financieros y no financieros, así como la digitalización de los procesos, el uso intensivo de datos y la incorporación de nuevas tecnologías requieren de marcos corporativos más robustos, que respalden la fortaleza que demanda el nuevo perfil de la auditoría, con su debida independencia.

“Desde la perspectiva supervisora, esta realidad ha reforzado la necesidad de avanzar hacia esquemas más preventivos y focalizados. Por eso, resulta necesario ir más allá de un enfoque centrado únicamente en el cumplimiento y la verificación y avanzar hacia una visión más integral de los riesgos, de cómo operan las organizaciones y de qué tan efectivos son sus controles”, afirmó.

Durante su discurso magistral, que contó con la presencia de los presidentes y otros altos ejecutivos de los bancos múltiples del país, Fernández W. señaló que para la Superintendencia de Bancos, supervisar con responsabilidad no solo implica identificar riesgos, sino anticiparlos y promover buenas prácticas, así como propiciar que auditoría interna opere con el más alto nivel de independencia y objetividad dentro de las estructuras de las entidades.

Por su parte, el secretario General de la Federación Latinoamericano de Bancos (FELABAN), Giorgio Trettenero, afirmó que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, lejos de desplazar, refuerza con herramientas y habilidades técnicas el rol del auditor, que al mismo tiempo enfrenta riesgos emergentes asociados a la ciberdelincuencia y a nuevas realidades de mercado.

Al respecto, Trettenero resaltó que en el negocio bancario la confianza representa un activo intengible e indispensable y es por tanto que la actualización, capacitación y respaldo al profesional de la auditoría resulta de vital trascendencia para preservar la fortaleza del sector.

CLAIN 2026 es organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y reúne en Santo Domingo a expertos, autoridades regulatorias y líderes del sistema financiero y de auditoría interna de América Latina.

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