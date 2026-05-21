LG ELECTRONICS INSTALA SOLUCIONES LED EN LA NUEVA TERMINAL 3 DEL AEROPUERTO DE FRANKFURT

SEÚL, May 18, 2026 — Los productos de pantallas comerciales de LG Electronics (LG), incluidas sus soluciones de pantallas LED de gran escala, fueron instalados en la Terminal 3 del Aeropuerto de Frankfurt, en Frankfurt, Alemania. La apertura de la Terminal 3 marca la culminación de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la región de Frankfurt, y la instalación LED de LG en el corazón del Marketplace central de la terminal establece un nuevo referente para la comunicación digital de marcas en un entorno internacional de pasajeros.

Destacándose en un entorno competitivo

LG fue seleccionada como socio final tras una rigurosa evaluación de varias soluciones técnicas para las destacadas y sensibles ubicaciones del Marketplace, situadas detrás del control de seguridad. La decisión estuvo impulsada por la sólida calidad de imagen de LG, su arquitectura de seguridad conforme a normativas y su integración fluida con el concepto espacial y de medios existente.

Se instalaron dos pantallas LED LG LHCB025-YN dentro de la sección duty free del Marketplace, cada una con una resolución de 6,240 × 1,485 píxeles. El modelo ofrece una reproducción de imagen nítida y consistente incluso bajo condiciones de iluminación desafiantes, y está diseñado para operación continua en áreas de alto tránsito.

Un concepto integral de seguridad contra incendios para infraestructura crítica

Un diferenciador clave de la instalación en Frankfurt es su avanzado diseño de seguridad, que incorpora componentes típicamente utilizados en entornos críticos y está diseñado para ayudar a ralentizar la propagación del fuego en caso de incidente. La solución de LG también cumple con la norma europea VdS 6024 de seguridad contra incendios para equipos eléctricos y electrónicos, así como con la Directiva de Baja Tensión CE (CE-LVD) y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética CE (CE-EMC), que indican cumplimiento con los requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética.

Implementado a través de colaboración

La instalación de la Terminal 3 fue encargada por Media Frankfurt, responsable del concepto de medios y la comercialización de los espacios publicitarios en el Aeropuerto de Frankfurt. La implementación técnica y la integración de sistemas se llevaron a cabo en estrecha colaboración con Ben Hur.

El proyecto reúne la experiencia de Fraport, operador del aeropuerto; Media Frankfurt, socio de concepto y comercialización; Ben Hur, integrador de sistemas; y LG, proveedor de tecnología. A través de esta colaboración, la instalación destaca la capacidad de LG para ofrecer soluciones digitales de gran formato para complejos entornos aeroportuarios internacionales, donde la calidad de imagen, la estabilidad operativa y el cumplimiento normativo son esenciales.

Expandiendo el liderazgo en pantallas para aeropuertos con soluciones escalables y seguras

Aprovechando su tecnología diferenciada y su comprobada capacidad para ejecutar proyectos de gran escala, LG ha asegurado contratos para suministrar soluciones de pantallas comerciales a importantes aeropuertos alrededor del mundo. Sus pantallas y soluciones de señalización pueden verse en aeropuertos clave de Europa, incluidos Alemania, Italia y Hungría, así como en Corea del Sur, Estados Unidos, Argentina, Australia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La compañía planea reforzar aún más su liderazgo en el mercado de pantallas comerciales, incluido el sector aeroportuario, fortaleciendo sus soluciones personalizadas para clientes en instalación, operación y mantenimiento.

LG continúa ampliando su portafolio de pantallas comerciales con productos como LG MAGNIT, su solución de señalización ultra alta definición, mientras fortalece las capacidades de seguridad de sus productos de señalización. El año pasado, LG aplicó su sistema de seguridad propietario, LG Shield, a sus modelos estándar de señalización UH5Q y UH7Q. LG Shield es un sistema integrado que incorpora las capacidades de seguridad integrales de LG.

“Los aeropuertos demandan soluciones de pantallas que puedan operar de manera confiable las 24 horas del día mientras cumplen con los más altos estándares de seguridad, durabilidad y desempeño visual”, afirmó Nicolas Min, director del negocio de Information Display en LG Media Entertainment Solution Company. “El proyecto de la Terminal 3 del Aeropuerto de Frankfurt demuestra la capacidad de LG para ofrecer soluciones de pantallas personalizadas para entornos comerciales de alto tráfico”.

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