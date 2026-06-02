Edesur adquiere seis transformadores de potencia en China por una inversión superior a los RD$469.7 millones

Como parte de la estrategia para robustecer su infraestructura eléctrica y eficientizar el servicio, Edesur Dominicana inició la gestión para traer al país seis transformadores de potencia desde China, adquiridos con una inversión total de RD$469,756,674.28.

El proceso comenzó con la adjudicación de la compra de los potentes y modernos equipos a través de la licitación pública nacional No. EDESUR-CCC-LPN-2024-0038, de la cual resultó beneficiada la empresa Electroval, S.R.L.

Los transformadores adquiridos tienen con capacidades de hasta 30, 40 y 50 megavoltioamperios y manejarán niveles de tensión de 69/12.8 kilovoltios (kV) y 138/12.8 kilovoltios (kV).

Con el objetivo de realizar las pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por sus siglas en inglés) un equipo técnico de la empresa realizó una visita de supervisión a la ciudad Zhejiang del referido país asiático.

La comisión técnica realizó la inspección de lugar, a fin de verificar que los equipos eléctricos cumplan con los controles de calidad implementados por Edesur Dominicana, en consonancia con los más altos estándares técnicos y operativos, así como con las normativas internacionales vigentes.

La incorporación de estos potentes transformadores de potencia contribuirá significativamente a mejorar la capacidad de respuesta de la distribuidora ante la creciente demanda energética.

Estas inversiones están orientadas a la innovación y a procesos de mejora continua que desarrolla Edesur Dominicana en toda su área de concesión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema energético nacional.

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