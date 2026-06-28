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Eléctricas

Edesur instala centros de pago de servicios en alcaldías de municipios del sur

Mediante acuerdos con ayuntamientos, acerca el servicio a más de 4,000 clientes de Azua, Independencia y Pedernales

PRIMICIAS DIGITAL28 de junio de 2026
1 1 minuto de lectura

Con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano, accesible y cómodo a sus clientes, Edesur Dominicana instaló puntos de pago en alcaldías de Azua, Independencia y Pedernales.
A la fecha, se han abierto oficinas en los cabildos de Tábara Arriba, La Descubierta, Boca de Cachón y Oviedo, de las referidas provincias sureñas.
En esas instalaciones, más de 4,000 clientes podrán pagar sus facturas y comprar recargas prepago en sus comunidades, sin necesidad de largos desplazamientos a otras demarcaciones. También tendrán la facilidad de realizar consultas sobre el servicio eléctrico, así como reclamaciones y solicitar nuevos contratos.


La habilitación de estos espacios se produce tras acuerdos interinstitucionales con las autoridades municipales y forma parte de un plan de expansión de la red de puntos de pagos que desarrolla la empresa en su área de concesión, priorizando comunidades alejadas de las oficinas comerciales y/o puntos expresos.
A través de los convenios las alcaldías fortalecen sus vínculos de colaboración para contribuir al desarrollo de sus comunidades.
Las oficinas estarán abiertas de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

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