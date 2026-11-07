Periódico Primicias, noviembre 2026, temas muy calientes en RD y el mundo, comienzan a imponer el orden en Haití, protestas en Francia, elecciones EEUU envían metamensaje, Rusia y Ucrania arrecian la guerra

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El Tribunal Constitucional enfatizando que los derechos fundamentales deben ser garantizados en el país, alarma por la violencia de género, los diferentes actos por el Día de la Constitución de la República Dominicana, el gran recibimiento del papa León XIV en Uruguay, la muerte del jefe de una banda de pandilleros en Haití en una operación con el uso de drones, la prisión del ex presidente de Paraguay, Santiago Peña; el metamensaje de las elecciones de Estados Unidos a la República Dominicana, la continuación de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania con una guerra que prosigue su curso, daños a la infraestructura de energía en Kiev por los ataques con misiles rusos, confusiones en la Fuerza del Pueblo por pronunciamientos del ex presidente Leonel Fernández sobre esa organización política y el proceso electoral de 2028, Marco Rubio no ha renunciado y seguirá como secretario de Estado norteamericano, la prohibición de aparatos electrónicos en las escuelas en Perú, los avisos de bomba en vuelos investigados en Francia, la garantizada lealtad del jefe del gabinete de la Casa Blanca, Sthepen Miller, al presidente Donald Trump, la radicalización de la administración Trump luego de la derrota electoral, analizada en un trabajo divulgado por una agencia de prensa internacional; el presidente Luis Abinader con una muy activa agenda tras su retorno de España;la bandera blanca encima de la casa del jefe de la banda de los 400 Mawozo en Haití; las declaraciones de un ex presidente de Paraguay sobre la crisis bancaria en la fiscalía, una propuesta para modificar la ley de drogas por el nuevo accionar del narcotráfico, son parte de los temas de actualidad en Republica Dominicana y el mundo, en Primicias noviembre de 2026.

Leonel Fernández plantea una revolución en el sistema de salud y advierte que el dinero no puede estar por encima de la vida

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