Noticias del Ministerio Público en Primicias 2026

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra hombre al que investiga por amenaza a la figura presidencial SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó el miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que es investigado por amenazar a la figura presidencial.

La medida fue solicitada contra Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años de edad, quien fue sometido a la justicia por terrorismo.

De la Cruz Sosa fue arrestado el pasado martes con orden judicial durante un allanamiento a un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda situada en la calle Joaquín Balaguer, del sector Vista del Valle, en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde reside el investigado.

El Ministerio Público también allanó un local comercial en San Francisco de Macorís como parte de la investigación en marcha que llevó al arresto de De la Cruz Sosa luego de que las autoridades obtuvieron información de que amenazaba la figura del Presidente de la República.

Su arresto se ampara en una orden judicial solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar a la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís.

Los organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las intenciones de Delvinson De la Cruz Sosa.

En sus diligencias investigativas el Ministerio Público cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La investigación llevó además al allanamiento de la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, del citado sector, donde labora De La Cruz Sosa.

La solicitud de allanamientos explica que los fiscales se enfocan en identificar equipos electrónicos (celulares, tabletas, computadoras), armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otra evidencia que guarde relación con los hechos investigados.

En el allanamiento se ocuparon objetos electrónicos y sustancias químicas que son evaluadas como pruebas de su determinación de materializar sus amenazas.

Al autorizar los allanamientos, la jueza señaló su procedencia en vista de la: “Investigación sobre planificación de un presunto atentado terrorista en contra del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, previsto para el 6 de noviembre 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución, de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del añ.ño dos mil veintiséis (2026)”.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte fijó para las 4:00 de la tarde de este jueves la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.

Ministerio Público recurrirá en casación sentencias favorables a procesados a partir de la Operación Gavilán

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público interpondrá un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia que modifica las condenas de 10 años de prisión impuestas a los integrantes de la red criminal que borraba y alteraba los registros de antecedentes penales de cientos de personas de la base de datos del Ministerio Público, la cual fue desmantelada con la Operación Gavilán.

El recurso será presentado contra la decisión de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada por los jueces Daneira García Castillo, July Tamariz y Pedro Nolasco, que modifica la sentencia de primera instancia, luego de acoger de manera total y parcial los recursos de apelación presentados por las defensas de los imputados.

Prisión para hombre vinculado a muerte de un niño de dos años ocurrida en Los Alcarrizos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre vinculado a la muerte de un niño de dos años de edad, en un hecho ocurrido el pasado 4 de octubre en el sector El Madrigal, del kilómetro 14 de la autopista Duarte, del municipio de Los Alcarrizos.

La medida de coerción fue dictada contra Robinson Bencina (Jenson y/o Yanson) por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con la investigación, que dirige el fiscal Henry Severino, el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde en la calle Las Flores del indicado sector. El menor falleció a causa de un trauma contuso torácico, conforme al certificado médico forense núm. 783669, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Durante la audiencia, el fiscal litigante Joel Pinales detalló que la madre del niño, Samantha Pierre Saint, dejó al infante bajo el cuidado del procesado, quien era su pareja sentimental y padrastro de la víctima, mientras se dirigía al supermercado.

Al regresar, la mujer encontró a su hijo desnudo y tendido en el suelo. Al preguntarle a su pareja qué había ocurrido, este le manifestó que el niño había recibido una descarga eléctrica.

Tras el hecho, el imputado emprendió la huida y fue arrestado ocho días después en el distrito municipal Santa María, provincia Montecristi, mediante la orden judicial de arresto núm. 2026-AJ089022.

El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como violación de los artículos 91 y 92, numeral 4, relativos al homicidio agravado cometido contra un niño, niña o adolescente; 124 y 125, numeral 1, sobre violencia intrafamiliar que causa la muerte, del Código Penal dominicano, así como de las disposiciones de la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

La jueza Cecilia Toribio, del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra.

Condenas de 40 y 20 años de prisión para dos hombres que asesinaron a un taxista para robarle vehículo en La Vega

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 40 y 20 años de prisión a dos hombres hallados culpables de asesinar a tiros a un taxista para despojarlo de su vehículo y otras pertenencias, en un hecho ocurrido en la provincia La Vega, en el año 2024.

Anubi Trinidad (y/o Aneudy Trinidad) fue condenado a 40 años y Miguel Ángel Capellán Caba a 20 años y al pago cada uno de RD$5.0 millones a los familiares de la víctima Domingo Herman Paulino Gutiérrez (Moreno).

La sentencia condenatoria fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de La Vega luego de que los declarara culpables de asesinato, asociación de malhechores y de violación a la Ley de Armas No. 631-16.

Pie de foto

Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros, provincia donde el Ministerio Publico trabaja activamente.

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