AIRD valora experiencia y trayectoria profesional de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia

Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró positivamente las recientes designaciones en la Suprema Corte de Justicia, destacando la experiencia, trayectoria y conocimientos de los magistrados escogidos, tanto en el ámbito de la carrera judicial como en el ejercicio profesional del derecho.

La entidad felicitó a Justiniano Montero Montero, designado presidente del alto tribunal, así como a los magistrados Ylona María de la Rocha Camilo, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau, quienes se incorporan a su composición.

La AIRD resaltó la experiencia acumulada por los magistrados provenientes de la carrera judicial, así como los conocimientos y perspectivas que aportan quienes han desarrollado su trayectoria en el ejercicio privado del derecho, la docencia y el arbitraje, enriqueciendo la diversidad de experiencias del máximo tribunal.

Para el gremio industrial, esta combinación de trayectorias representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la calidad de las decisiones judiciales, la consistencia de los criterios jurídicos y la respuesta oportuna a los ciudadanos y las empresas que acuden a la justicia.

La asociación destacó que la seguridad jurídica constituye un elemento fundamental para la confianza, la inversión y el desarrollo productivo del país, en la medida en que una aplicación previsible de las leyes y una solución oportuna de las controversias contribuyen a generar condiciones favorables para la actividad empresarial, la creación de empleos y el crecimiento económico.

Finalmente, la AIRD expresó su confianza en que los magistrados pondrán su experiencia y conocimientos al servicio del fortalecimiento de una justicia independiente, eficiente y comprometida con el Estado de derecho, al tiempo que les deseó éxitos en el ejercicio de sus responsabilidades.

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