Gobierno dominicano no da respuesta a la OIT por violación convenio 81

El Gobierno dominicano no ha dado respuesta a la denuncia hecha ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por violación de la República Dominicana a los convenios 81, 87 y 98, todos ratificados por el país.

La denuncia fue tramitada por la Confederación Iberoamericana de Inspectores de Trabajo (CIIT) a la OIT, quien la envió a la Presidencia de la República Dominicana a través del Ministerio de Trabajo.

La misma se hizo previa solicitud de la Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (Asitraredo) a la CIIT, el 1 de septiembre de 2026.

“La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno relativa a la aplicación del Convenio núm. 81”, indica la OIT, quien transfirió la comunicación al gobierno dominicano, el 11 de septiembre.

Dice esperar que en la próxima memoria se faciliten informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en esta misiva, se puede leer en la página web de la OIT.

En la misiva la Comisión pide explicación sobre la denuncia de que en República Dominicana se violan los Convenios 81, 87 y 98 de la OIT, los cuales son normas fundamentales del derecho laboral internacional que regulan la inspección del trabajo y la libertad sindical.

Asimismo, refiere la violación del artículo 422 del Código de Trabajo al contratar personas para las funciones de inspectores de trabajo, sin ser sometidos a un concurso de oposición por parte del Ministerio de Trabajo, como lo establecen los artículos 6 y 7 del Convenio 81 de la OIT.

Igualmente, hace referencia a los bajos salarios que reciben los inspectores, las condiciones inhóspitas en que laboran, carencias de transporte, viáticos y dietas insuficientes.

Iguales denuncias fueron hechas por la presidenta de Asitraredo, Faye Julia Benoit Ramírez, en la 16ª Jornada de la CIIT, correspondiente a la 42 Convocatoria del Encuentro Nacional de Auditores Fiscales de Trabajo de Brasil (SINAIT), que se desarrolló entre el 13 y el 18 de septiembre 2026, en Vitoria, Brasil.

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