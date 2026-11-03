Banco Popular reafirma en la World Travel Market de Londres su compromiso con el turismo dominicano

Londres, Reino Unido. – El Banco Popular Dominicano participó en la inauguración de la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra del 3 al 5 de noviembre, como parte de su compromiso de largo plazo con el desarrollo de la industria turística y la promoción internacional de la República Dominicana como destino de inversión.

La presencia de la entidad bancaria en esta importante feria internacional se inscribe en su estrategia de acompañamiento al turismo desde hace más de tres décadas, una actividad económica fundamental para el crecimiento del país, la generación de empleos y la atracción de inversión extranjera.

Actualmente, el respaldo financiero del Popular a la industria turística alcanza los RD$97,901 millones, equivalentes a US$1,672 millones, al considerar las facilidades otorgadas desde la República Dominicana y a través de Popular Bank, filial bancaria en Panamá con licencia internacional.

La delegación del Banco Popular, encabezada por su presidente ejecutivo, señor Christopher Paniagua, acude a espacios como la WTM para presentar las fortalezas de la República Dominicana y compartir la experiencia de la entidad en el acompañamiento de actividades económicas estratégicas para el crecimiento nacional.

Un pilar del modelo de crecimiento dominicano

En ese sentido, durante el acto de inauguración del pabellón dominicano, el señor Paniagua destacó que esta actividad representa una contribución aproximada del 9.5% al Producto Interno Bruto del país y una generación de ingresos estimada en US$12,000 millones para 2026, lo que significaría un incremento del 13% respecto del año anterior.

El ejecutivo resaltó, asimismo, la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana como uno de los factores que fortalecen la confianza de los inversionistas internacionales, así como los beneficios del turismo en la generación de empleos, la atracción de capitales y la creación de oportunidades de desarrollo para las comunidades.

“El turismo dominicano es una historia de éxito construida entre todos. La visión del Gobierno, el empuje de empresarios e inversionistas y el respaldo del sector financiero han generado confianza y fortalecido nuestro modelo turístico. La estabilidad macroeconómica y la colaboración entre los sectores público y privado nos permiten seguir atrayendo inversiones y llevando los beneficios de esta industria a más comunidades del país”, expresó Paniagua.

Asimismo, reconoció la gestión del ministro de Turismo, David Collado, a quien calificó como “embajador de la República Dominicana en todo el mundo”, por su destacada labor de promoción internacional del destino. El señor Paniagua valoró especialmente su claridad de metas, capacidad de ejecución y vocación para construir alianzas con el sector privado, factores que han contribuido a fortalecer el modelo turístico dominicano y ampliar su proyección internacional.

Señaló, además, que el dinamismo del sector se refleja en la continua expansión de destinos consolidados como Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto y Miches, así como el desarrollo de nuevos polos turísticos, entre ellos, Cabo Rojo.

En este sentido, expresó que la industria turística nacional ya ha demostrado su capacidad para competir internacionalmente y que todavía tiene un amplio espacio para crear mayor valor, diversificando destinos y experiencias, así como seguir avanzando en eficiencia energética, gestión del agua, infraestructura y activos turísticos cada vez más sostenibles y resilientes.

Respaldo al turismo desde hace más de 30 años

El Popular ha acompañado durante más de tres décadas a la industria turística nacional, no solo con financiamiento, sino con conocimiento especializado, asesoría técnica y estructuras capaces de conectar proyectos viables con distintas fuentes de capital, manteniéndose como el principal financiador de la industria turística dominicana.

En el marco de la feria, ejecutivos del banco sostendrán reuniones de negocios y encuentros con actores internacionales relacionados con el desarrollo de proyectos turísticos. Estos acercamientos estarán orientados a fortalecer vínculos, identificar nuevas oportunidades de inversión y continuar promoviendo las ventajas competitivas de la República Dominicana.

La WTM constituye uno de los principales espacios de negocios B2B de la industria mundial de viajes y turismo, al reunir en Londres a representantes de destinos, inversionistas, operadores turísticos, cadenas hoteleras y otras empresas vinculadas al sector.

Promoción internacional de la República Dominicana

La participación en la World Travel Market coincide con la duodécima edición de la Semana Dominicana en Reino Unido, que se desarrolla en Londres del 1 al 5 de noviembre, organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR), en colaboración con las embajadas de la República Dominicana en el Reino Unido y del Reino Unido en la República Dominicana.

Ambas plataformas contribuyen a ampliar la proyección del país en los mercados británico y europeo, propiciando el acercamiento con potenciales inversionistas, empresarios y representantes institucionales interesados en conocer las oportunidades que ofrece la economía dominicana.

Como aliado histórico del turismo dominicano, el Banco Popular continuará impulsando iniciativas dirigidas a atraer nuevas inversiones, fortalecer la competitividad del destino y favorecer un desarrollo turístico sostenible que genere oportunidades, empleos y bienestar para los dominicanos.

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