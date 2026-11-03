Licey anuncia la contratación de Humberto Mejía como refuerzo

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El departamento de Operaciones de Béisbol de los Tigres del Licey anunció la contratación del lanzador panameño Humberto Mejía como refuerzo para la continuación de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Mejía, de seis pies cuatro pulgadas de estatura y 244 libras de peso, es un lanzador derecho que cuenta con amplia experiencia en las ligas menores, el béisbol japonés y la pelota dominicana.

“Mejía es un lanzador controlado que puede abrir y relevar. Es un pitcher con gran adaptabilidad, que tiene experiencia en LIDOM y en la segunda mejor liga del mundo, y está listo para ayudarnos a lograr la meta”, expresó Audo Vicente, vicepresidente de operaciones de béisbol y gerente general del conjunto azul.

En la temporada 2022-23, el diestro fue candidato al premio Lanzador del Año tras trabajar 50 entradas y un tercio con los Leones del Escogido, en las que registró efectividad de 2.15, WHIP de 1.05, 45 ponches y apenas tres boletos. Su campaña fue histórica al establecer un porcentaje de boletos de 1.5 %, el más bajo en la historia de LIDOM.

Su destacado rendimiento en la liga dominicana le permitió dar el salto al béisbol japonés, donde se integró a los Chunichi Dragons, equipo con el que se mantuvo durante cuatro temporadas, hasta 2026. En su primera campaña, en 2023, registró marca de 3-1, efectividad de 2.23 y WHIP de 1.10 en ocho aperturas. En 2025, asumió un rol como relevista, en el que consiguió 12 holds y una efectividad de 3.35 en 25 apariciones. Durante la temporada 2026, mantuvo una efectividad de 3.18 en 17 entradas de labor, con 13 ponches.

El nativo de Panamá cuenta con un repertorio de cuatro lanzamientos: recta de cuatro costuras (92.2 mph), cutter (88.7 mph), curva (78.6 mph) y curva de nudillos (79 mph). La recta de cuatro costuras fue su lanzamiento más utilizado durante la temporada, al representar el 39 % de sus envíos. Por su parte, la curva registró un porcentaje de swings en blanco del 29 %, mientras que la curva de nudillos generó un élite 37 %.

El nuevo importado azul representa el noveno jugador extranjero en la nómina para los 24 veces campeones nacionales, uniéndose a los lanzadores Nico Tellache, Mike Clevinger, Vladimir Gutiérrez, Javy Guerra, el jardinero Estevan Florial y el utility José Barrero y el receptor Brayan Lavastida.

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