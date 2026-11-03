Inician en Matanzas jornadas médicas preventivas contra el cáncer de mama impulsadas por el senador Julito Fulcar

Matanzas, Peravia.– Con consultas médicas, charlas de orientación y estudios preventivos, iniciaron este martes 3 de noviembre en el municipio de Matanzas las jornadas médicas de prevención del cáncer de mama, organizadas por el senador Julito Fulcar, a través de su Oficina Senatorial de Peravia.

El senador Julito Fulcar señaló que estas jornadas forman parte de las acciones que impulsa desde su Oficina Senatorial para facilitar el acceso a servicios médicos y apoyar a las familias de la provincia.

«Nuestro propósito es que las personas tengan la oportunidad de recibir atención, orientación y los estudios que necesiten. Estamos comprometidos en salvaguardar la salud de nuestra comunidad”, indicó el legislador.

De su lado, la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, valoró la realización de este tipo de iniciativas y resaltó la importancia de la colaboración entre las instituciones para llevar respuestas a las necesidades de las comunidades.

“Estas jornadas representan una oportunidad para acercar los servicios de salud a nuestra gente y contribuir a que más personas puedan recibir orientación y atención oportuna. La prevención debe ser una prioridad permanente y desde el gobierno estamos comprometidos con ello”, manifestó Báez.

Mientras que la directora provincial de Salud, doctora Adís Sánchez, destacó la importancia de promover la prevención y facilitar el acceso a los servicios médicos, al tiempo que exhortó a las mujeres a realizarse sus chequeos periódicos y prestar atención a cualquier señal de alerta.

“La prevención y la detección temprana son fundamentales para enfrentar el cáncer de mama. Por eso, es importante que las mujeres aprovechen estas jornadas, además de autoexminarse y realizarse sus chequeos periódicamente” expresó Sánchez.

En la actividad también participó la vicealcaldesa Yanet Lara, en representación de la Alcaldía Municipal de Matanzas.

Como parte del operativo se ofrecieron consultas médicas y charlas educativas dirigidas a orientar a los participantes sobre la prevención y el cuidado de la salud.

Asimismo, las personas que requerían estudios más especializados fueron trasladadas, en vehículos facilitados por el senador, al Centro de Diagnóstico y al Hospital Municipal de Villa Fundación para recibir las atenciones correspondientes.

Las jornadas continuarán este miércoles 4 de noviembre en el municipio de Nizao y el jueves 5 en Baní, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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