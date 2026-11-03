INABIE lleva servicios de salud especializados a más de 1,000 estudiantes de Barahona

Barahona. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) desarrolla una jornada de salud integral en el Instituto Tecnológico Federico Henríquez y Carvajal, ubicado en el sector Savica, de esta provincia, en beneficio de más de 1,000 estudiantes.

La iniciativa, que se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre, forma parte de las acciones que impulsa la institución para fortalecer el bienestar de la población estudiantil del sistema educativo público, mediante servicios de evaluación, atención y orientación en las áreas de salud visual, auditiva, bucal y epidemiología e investigación.

Al destacar la importancia de estas intervenciones, el subdirector del INABIE, Melvin Ramírez, señaló que acercar los servicios médicos a los centros educativos permite identificar oportunamente condiciones de salud que requieren atención y facilitar el acceso de los estudiantes a evaluaciones especializadas.

“Con estas jornadas llevamos los servicios de salud directamente a los centros educativos, donde podemos identificar condiciones que necesitan atención y ofrecer respuestas oportunas a nuestros estudiantes. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo la salud escolar y procurar que cada niño reciba la asistencia que requiere para su bienestar y desarrollo integral”, expresó Ramírez.

Ana Espinosa, abuela de tres estudiantes beneficiarios, valoró la jornada y destacó la importancia de que sus nietos puedan recibir estos servicios de salud a través de la iniciativa del INABIE.

“Para nosotros como familia es una gran ayuda que nuestros niños puedan recibir estas atenciones y evaluaciones de salud en un mismo lugar. Agradecemos que se realicen estas jornadas, porque representan un apoyo para los estudiantes y sus familias”, expresó Espinosa.

De su lado, Deysi Alejandrina Mesa, directora del centro educativo sede, resaltó el aporte de esta iniciativa para la comunidad educativa y la oportunidad de que los estudiantes reciban atenciones especializadas.

La jornada también incluye la atención de estudiantes de la Escuela Inicial Leonor Feltz y del Centro Modelo de Educación Inicial Barahona, como parte de los centros educativos convocados a esta iniciativa.

Servicios médicos integrales

En el área de salud visual se realizan tamizajes y evaluaciones para identificar posibles dificultades de visión. Los estudiantes que requieren lentes correctivos son identificados para recibirlos posteriormente, de acuerdo con su condición particular. La entrega está prevista para aproximadamente un mes después de la jornada.

En salud auditiva se efectúan pruebas de audiometría para detectar posibles dificultades. Los escolares que necesitan auxiliares auditivos reciben estos dispositivos luego de las evaluaciones correspondientes.

En salud bucal se ofrecen servicios de profilaxis, destartraje, aplicación de flúor, sellantes de fosas y fisuras, obturaciones de resina y extracciones de piezas dentales temporales.

De igual forma, en el área de epidemiología se realizan consultas para identificar afecciones como escabiasis y pediculosis, entre otras enfermedades desatendidas. Según las condiciones detectadas, se contempla la entrega de medicamentos-

Seguimiento a los estudiantes

Como parte del protocolo de atención, los estudiantes que presentan condiciones que requieren evaluaciones especializadas reciben orientación para gestionar una cita mediante la plataforma del Sistema Integral para el Bienestar Estudiantil (SISBIE), a fin de continuar su proceso de atención con especialistas en oftalmología u otorrinolaringología en los consultorios de la sede del INABIE.

La jornada continuará hasta el viernes 6 de noviembre, con el propósito de completar las atenciones previstas para la población estudiantil del centro educativo sede y los aledaños.

La actividad contó con la presencia de la gobernadora provincial de Barahona, Oneida Féliz; Daniela Lagares, directora regional Enriquillo del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI); Wanda Farrel, directora regional 01 de Educación, y Nelson Espinosa, director del Distrito Educativo 01-03.

Durante el recorrido por las áreas de atención acompañaron al subdirector la doctora Ana Zabala, encargada del Departamento de Gestión de Salud Escolar; Víctor Melo, encargado regional del INABIE en Barahona, y otros colaboradores de la institución.

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