Ministerio de Agricultura destinará RD$30 millones para facilitar la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan

Santo Domingo. El Ministerio de Agricultura aportará RD$30 millones para subsidiar la compra de semillas de habichuela destinadas a la siembra en el Valle de San Juan, donde se prevé cultivar más de 120,000 tareas a partir del próximo martes.

El viceministro de Producción, Juan Antonio Gómez Willians, hizo el anuncio al término de la firma del acuerdo de cooperación interinstitucional, celebrada en la sede del Banco Agrícola. Gómez actuó en representación del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, quien cumple una agenda oficial de trabajo en Corea del Sur junto a varios funcionarios de la institución.

El acuerdo fue suscrito por Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, Juan Gómez, en representación del Ministerio de Agricultura, y Agustín Báez, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana.

Mediante el convenio se liberarán 10,000 quintales de semilla de habichuela pignorada. Del precio de referencia de RD$6,650 por quintal, el Ministerio aportará RD$3,000 y cada productor pagará RD$3,650. La entrega se realizará de manera individual, una vez completado el pago correspondiente.

Gómez explicó que el subsidio permitirá a los pequeños productores adquirir semilla de calidad a un costo más competitivo. Destacó el entusiasmo de los agricultores de San Juan y los exhortó a sembrar dentro de los plazos establecidos para aumentar la producción y mejorar la rentabilidad del cultivo.