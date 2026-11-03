Ministerio de Agricultura destinará RD$30 millones para facilitar la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan
El acuerdo con el Banco Agrícola y la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana permitirá liberar 10,000 quintales de semilla pignorada en beneficio de más de 1,500 pequeños productores.
El viceministro de Producción, Juan Antonio Gómez Willians, hizo el anuncio al término de la firma del acuerdo de cooperación interinstitucional, celebrada en la sede del Banco Agrícola. Gómez actuó en representación del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, quien cumple una agenda oficial de trabajo en Corea del Sur junto a varios funcionarios de la institución.
El acuerdo fue suscrito por Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, Juan Gómez, en representación del Ministerio de Agricultura, y Agustín Báez, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana.
Mediante el convenio se liberarán 10,000 quintales de semilla de habichuela pignorada. Del precio de referencia de RD$6,650 por quintal, el Ministerio aportará RD$3,000 y cada productor pagará RD$3,650. La entrega se realizará de manera individual, una vez completado el pago correspondiente.
Gómez explicó que el subsidio permitirá a los pequeños productores adquirir semilla de calidad a un costo más competitivo. Destacó el entusiasmo de los agricultores de San Juan y los exhortó a sembrar dentro de los plazos establecidos para aumentar la producción y mejorar la rentabilidad del cultivo.
El viceministro añadió que Agricultura apoyará a los productores con la roturación de los terrenos y asistencia técnica. La siembra se realizará de forma mecanizada en el marco del Programa Nacional de Mecanización Agrícola (PRONAMEC).
De su lado, Fernando Durán destacó el compromiso de las instituciones del sector agropecuario con la seguridad alimentaria y subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada para fortalecer la producción nacional.
De su lado, Agustín Báez Presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, valoró el acuerdo y expresó su interés en que los recursos contribuyan a completar los compromisos económicos de los productores.
En la firma participaron, además, la viceministra administrativa y financiera de agricultura Herminia Reyes, los directores jurídicos del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrícola, Juan Daniel Fortuna y Marlyn Rosario, respectivamente, así como representantes de la asociación de productores de San Juan, entre otras personalidades.