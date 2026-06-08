Diputados socializan con expertos la regulación de Bitcoin y otras Criptomonedas en la República Dominicana

SANTO DOMINGO.- La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados socializó este lunes con representantes de una plataforma de Bitcoin en República Dominicana sobre dos proyectos de ley que regulan las criptomonedas en el país.

El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, Francisco Javier Paulino, al encabezar la reunión dio la bienvenida a Pedro Vital García, presidente de la Asociación de Bitcoin Dominicana, Giuliano Simó, propietario de la plataforma Bitcoin RD, Syra Maruotti, empresaria y Ana Lisbeth Matos, abogada.

Paulino informó que los proyectos de ley de prevención, control y regulación de las criptomonedas en la República Dominicana, del diputado Carlos de Pérez y el de activos digitales y criptoactivos de la República Dominicana del diputado Jorge Fría fueron fusionados.

El primero en hacer uso de la palabra fue Pedro Vital García, presidente de la Asociación de Bitcoin Dominicana, quien hizo una presentación explicando la necesidad que tiene el país de que una ley regule el funcionamiento de la modalidad financiera Bitcoin en República Dominicana.

Indicó que con el tiempo el dinero ha ido evolucionando, tras afirmar que el Bitcoin es un dinero digital, que las personas están prefiriendo como forma de comercializar en distintas partes del mundo.

“Tenemos una diferencia entre lo que es el Bitcoin y lo que son otros activos digitales, tras asegurar que el Bitcoin es utilizado como un método de intercambio y otras personas lo utilizan para guardar valores” sostuvo.

Explicó que en la época en que se está viviendo se están haciendo lo que se llaman monedas estables que van a la par del dólar las cuales tienen un emisor.

Ana Lisbeth Matos experta en la ley de lavados de activo en su intervención recomendó a la comisión una serie de observaciones, las cuales luego entregará por escrito, para que la ley que salga no tenga choques con la Ley de Lavado de Activos.

Los diputados que participaron en la reunión tuvieron la oportunidad de pedir explicaciones sobre el funcionamiento del nuevo método de pago.

El presidente de la Comisión informó que para el estudio de la iniciativa también van a escuchar la opinión del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y de la Dirección General de Impuestos Internos.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Francisco Javier Paulino, Margarita Tejeda, Abelardo Rutinel, Carmen Ligia Barceló, Dorina Rodríguez, Enriqueta Rojas, Felix Hiciano, Jorge Frías, Charles Noel Mariotti Paz, Vicente Sánchez Henríquez, Juan José Rojas y Ana Adalgiza del Carmen Abreu.

Visited 2 times, 2 visit(s) today