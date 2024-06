Despierta entusiasmo en Nueva Jersey celebración Premios Glamour

NUEVA JERSEY.- Los Premios Glamour serán celebrados en la ciudad de Elizabeth, en Nueva Jersey, con lo cual sus organizadores buscan concitar la atención de la comunidad artística, empresarial y otros sectores afines que hecen vida en el Estado Jardín, Nueva York y lugares aledañas.

Los empresarios Dominick Liriano y Yuderki Rosa, directores del Premio, informaron en rueda de prensa que el evento será realizado el 18 de septiembre a partir de las 7:00 de la noche en el legandario Teatro Ritz.

«Tras el éxito alcanzado en los Glamour Music Award RD, y por petición del público, decidimos expandir los premios y traerlos a Estados Unidos», explicó Liriano.

Dijo que «será una noche deslumbrante, llena de talento, creatividad y reconocimiento a lo mejor de la industria de la música, las redes sociales, radio y televisión de todo el mercado hispanoamericano».

«Tenemos el compromiso de realizar un evento inolvidable, que marque el comienzo de una premiación anual en Estados Unidos, dónde se honre y se premie el talento de diferentes culturas y nacionalidades del ámbito artístico y a los que dejaron una huella invaluable a través de su arte en el año 2023».

De su lado, Rosa indicó que «lo más importante de estos Glamour Music Award USA es que queremos hacerlo diferente a otros Premios, ya que deseamos involucrar más a la comunidad y reconocer a personas que aportan positivamente a la sociedad, pero nadie los toma en cuenta. Este galardón si va a enaltecer la ardua labor que realizan».

Explicó que los productores y gran parte del equipo de trabajo serán los mismos que organizaron el evento el año pasado en República Dominicana: Rafael Taveras y Marli Romero, ya que «tienen una sinergia muy bonita a la hora de trabajar y cuentan con la experiencia suficiente en la realización y producción de eventos».

La premiación cuenta con el apoyo y el auspicio de Bar Code, Código X Magazine, Greater Elizabeth Chamber of Commerce, Elizabeth Its All Starts Here, D&J Grocery Spanish Food y Voyage Entertainment.

La rueda de prensa fue realizada la noche del jueves en la discoteca «Bar Code», localizada en el 429 N de la calle Broad, en Elizabeth.

La parte artística estuvo a cargo del mexicano Martinelli, quien interpretó algunas de sus más populares canciones.

Además de Liriano y Rosa, participaron Porfirio García, de la Cámara de Comercio de Elizabeth, y la cantante portuguesa Ana Domíngez.

Para más información y confirmación, llame a (347) 665-3081 o (347) 362-5192.

https://youtu.be/tG2XzRJv-9I