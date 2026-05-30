OPINION: La diáspora dominicana: del olvido al poder electoral

Por JHONNY TRINIDAD

Durante décadas, la narrativa oficial sobre la migración dominicana hacia los Estados Unidos se limitó a una visión romántica y, a menudo, utilitaria. El migrante era el «héroe» que enviaba la caja con ropa y el «tanque» de comida, una válvula de escape social para un Estado que no podía garantizar empleos dignos. Sin embargo, al llegar a mediados de 2026, esa figura ha mutado de forma irreversible.

La diáspora ya no es una colonia nostálgica en la distancia, hoy es el «quinto poder» político y el pulmón financiero que mantiene la estabilidad de la República Dominicana.

La magnitud del aporte económico es, sencillamente, ineludible. Con proyecciones que superan los 12,200 millones de dólares en remesas para este año, los dominicanos en el exterior inyectan al país casi el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Este flujo masivo de divisas es el que permite que el peso dominicano no se desplome, que las reservas internacionales alcancen niveles récord y que millones de hogares en sectores vulnerables mantengan su capacidad de consumo frente a la inflación global.

Somos, en la práctica, una nación transnacional que exporta esperanza para importar estabilidad. No obstante, esta bonanza financiera convive con una realidad migratoria cada vez más hostil.

El entorno político en Washington ha endurecido las reglas del juego. Bajo políticas de seguridad nacional más estrictas, las repatriaciones de dominicanos han experimentado un repunte preocupante, superando los 4,000 casos anuales. A esto se suma el fenómeno de la «gentrificación migratoria»: el dominicano ya no solo lucha por llegar, sino por permanecer.

El éxodo interno desde Nueva York hacia estados como Pensilvania o Massachusetts —buscando rentas más baratas— es el síntoma de una comunidad que, aunque próspera, se siente acosada por el costo de la vida y el endurecimiento de los requisitos de naturalización.

Es en esta intersección entre la vulnerabilidad legal y la potencia económica donde emerge el nuevo músculo político. Con un padrón electoral en el extranjero que sobrepasa los 900,000 inscritos, la diáspora ha dejado de ser un invitado de piedra en las elecciones.

Hoy, los votos de Lawrence, el Bronx, Madrid y Miami tienen el peso suficiente para inclinar la balanza presidencial.

El dominicano ausente ha descubierto que su cédula es tan poderosa como su transferencia bancaria. Por ello, los recientes tropiezos en los planes de cedulación de la Junta Central Electoral (JCE) en el exterior no son simples fallos logísticos; son vistos por la comunidad como una forma de exclusión institucional.

Calificar de «ineficaz» o «ambiguo» un proceso que afecta el derecho a la identidad de casi un millón de ciudadanos es una denuncia que el Estado debe atender con urgencia.

Si la diáspora es la que sostiene el edificio económico de la nación, lo mínimo que merece es un trato consular y electoral de primera clase, no uno marcado por la improvisación o la falta de personal.

El desafío para la República Dominicana de 2026 es integrar emocional y jurídicamente a sus ciudadanos en el exterior. No basta con aplaudir las cifras de remesas en una rueda de prensa, se requiere una política de Estado que facilite la inversión productiva de esos ahorros, que proteja a quienes enfrentan procesos de deportación injustos y que garantice que votar desde el extranjero sea un acto sencillo y digno.

La diáspora dominicana ha recorrido un largo camino desde el olvido institucional hasta la cima del poder electoral. Ignorar su voz hoy no solo es un error político, es una ingratitud hacia quienes, a pesar de la distancia y los sacrificios, nunca han dejado de apostar por el futuro de su tierra.

Visited 1 times, 1 visit(s) today