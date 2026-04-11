Periódico Primicias, Coloquio, Hablando la Verdad, Almuerzos y programas especiales de Su Mundo TV y Primicias, líderes en periodismo económico, financiero, provincias y temática social 2026
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El periódico Primicias, en su año número 33, Coloquio, el prograna económico de la semana, en ruta a 42 años de existencia; Hablando La Verdad, Almuerzos y programas especiales de Su Mundo TV y Primicias, lideran en su contenido la temática económica, financiera, sectores productivos, economía en las provincias la temática social en la República Dominicana y el mundo.
Las batallas de Multimedios Primicias y el periódico Primicias, impreso, digital y con megas ediciones con más paginas, la suma de más analistas en su año 33, confirman el mismo compromiso: La verdad siempre, periodismo profesional, ético, plural y defensa permanente a la libertad de expresión y difusion del pensamiento. En la actualidad hay una peligrosa amenaza, la usurpación del periodismo profesional, un atentado a la clase periodística profesional dominicana.
TEMAS QUE ABORDAN PRIMICIAS, COLOQUIO Y LOS OTROS MEDIOS CON PROFUNDIDAD
Economía en Primicias Abril 2026, Urgente necesidad de relanzar aparato productivo, incrementos en los precios del pan, pasta dental económica, café, bacalao, pasajes en el Noroeste, guerras dañinas, más inflación, otros temas
Megaedición impresa y digital de Primicias para RD y el mundo, con más paginas y contenido, líder en periodismo económico, financiero y realidad social, aborda impacto de guerras en economía y muchos otros temas
Banco Central, Ministerio de Hacienda, Impuestos, Aduanas, Banco de Reservas, Bandex y Economía
Impuestos
Industriales manuactureros exitosos: José Miguel, Roberto y Ligia Bonetti, Yandra Portela, Julio A.Brache Arzeno (EPD), Pedro, Julio Virgilio y Braulio Brache, George Arzeno, Franklin Báez Brugal, Eduardo, José, Guillermo y Fernando León Asencio, Rafael Menicucci, Pedro A. Rivera (INDUVECA), Félix y Lina García (Grupo Linda), Manuel Estrella (Grupo Estrella, Acero Estrella, Cemento Panam
Grupo Corripio, fundado en 1930 y liderado por José Luis Corripio Estrada, cuenta con más de 30 empresas en diferentes sectores de la economía, incluyendo importantes industrias, tiendas, Distribuidora Corripio y medios de comunicación.
Ese importante grupo empresarial genera más de 12 mil empleos comercializando marcas de electrodomésticos, alimentos, pinturas y muchas otras.
Otros capitanes en la historia de industria dominicana son:
Los aportes de los fundadores de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD, entre estos:
Horacio Alvarez Saviñón,Antonio Najri Acra, Celso Pérez, José Vitienes Colubi, José Manuel Armenteros y otros
Los aportes al desarrollo industrial dominicano de Alvarez Saviñón, Najri Acra, Miguel Guerra Sánchez, Mario Cabrera Morin, José del Carmen Ariza, Jortge Abbot Vanderhorrst, José Manuel Paliza, Eladio Fernández Alfaro, Nassim Jaime Alemany Diná, Elena Viyella de Paliza, Lisandro Macarrulla, Manuel Diez Cabral, Ligia Bonetti Du Breil
Grupo SID
Industrias Nigua
Grupo Najri
Font Gamundi, En La Vega
Isidro Bordas
Industria farmacéutica
Industria del tabaco: La Aurora, Tabacalera de Garcia y muchas otras otras
FERQUIDO
PINTURAS PIDOCA
Industria de alimentos y bebidas
Industria de la harina
Industria del acero
Industria del plástico
Industria de pastas alimenticias y harinas
FERSAN
Industria del papel
PINTURAS POPULAR
Industria del cuidado personal y del hogar
GRUPO CESAR IGLESIAS, DESDE 1910
ADOEXPO, CON EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES E INDUSTRIALES
CODOPYME
José del Carmen Ariza, EPD
Rafael Perelló Abreu, fallecido líder de INDUBAN
Elena Viyella y José Manuel Paliza (EPD)
Ricardo Hernández
Celso y Celso Juan Marranzini, ex presidentes de la AIRD
FranklinLeon, ex presidente de la Cerveceria Nacional Dominicana
Juan José Attias
Bred Disla, ex presidenta de la Asociación de Empresas e Industrias de Haina y de la región Sur
Luis José Bonilla Bojos
Jesús Feris Ferrus, en la industria en el Este
Richard Arostegui
Asociación de Empresas e Industrias de Haina y de la Region Sur
LIDERAZGO EN INDUSTRIA ELECTRICA
Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana
Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las EDES
Energía y Mealmecánica: Eminsa, transformadores
LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO
Cementos Cibao
Argos Dominicana, Cemento y Concreto
Manuel Estrella, presidente de Cementos Panam,
DOMICEM
Cementos Progreso
INDUSRIA DEL CACAO
Cortés Hermanos
Munné
Grupo Rizek,San Francisco de Macoris
INDUSTRIA DEL RON
Pedro Justo Carrión ( 1899, San Pedro de Macorís),Casas Bermudez (1852, Santiago de los Caballeros), 1860, Ton Tavares, Santiago de los Caballeros), 1888, Casa Brugal, Puerto Plata), 1899, Pedro Justo Carrión, San Pedro de Macorís; 1920, Ron Siboney), 1929,Ron Barceló, Santo Domingo)
INDUSTRIA CARNICA
Productos Sosúa, Induveca, Agrofen
INDUSTRIA DEL ACERO
Acero Estrella
REFRESCOS Y OTROS PRODUCTOS
Bepensa Dominicana
Industrias San Miguel del Caribe
INDUSTRIAS LACTEAS
Pasteurizadora Rica
INDUSTRIA CERVECERA
Cerveceria Nacional Dominicana
Cerveceria Antillana
Cerveceria Cibao
Cerveceria Vegana
Cerveceria Bohemia
Cerveceria Brahma
Cerveceria Canita, Punta Cana
VALOR AGREGADO AL BANANO
Banamiel, Línea Noroeste
OTRAS INDUSTRIAS
Eminsa, aportando al desarrollo industrial dominicana con sus transformadores y soluciones electricas
Industria de la construcción, Metaldom, cementeras
Industria del plastico: poliplast, plastifar
Industria del pan
Sakira Manufacturing ( La Vega)I
Insdustria láctea en Nisibón
Oliver & Oliver, rones, en Hato Nuevo
Industria carnica en La Vega
Garmy Sports Peroductos, Moca
Panificadora Pepón, Santo Domingo
Residuos sólidos
Panificadora-repostería Rosaura, Moca
Industria azucarera
Peravia Industrial, Baní
Industrias Macier, Moca
Nestlé Dominicana, San Francisco de Macoris
Jugos de zapote, piña, guanábana, fruit Punch, tamarindo, fresa, limón. cereza, avena, chinola, lechosa, guayaba, yerba buena, menta y limón, como muchos otros
Industria Militar Dominicana, Bonao, San Cristóbal
Manejo económico de las instituciones del Estado y del sector privado
Yazoo Investments SRL, San Pedro de Macoris
Facultades de Economía y Ciencias Sociales de las universidades
Industria de cervezas y maltas
Industria en provincias fronterizas
Encadenamiento de industria, agroindustria y turismo
Alquileres de viviendas y equipos
Responsabilidad Social Empresarial
Scotiabank en RD
Bancos Central, Popular, Reservas, Santa Cruz, Caribe,Vimenca, BHD, otros
Industria del Pastelito
Grupo Corporativo Rica
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y su liderazgo industrial
AIREN
ADOCEM
Cemex Dominicana, industria del cemento, operó durante décadas en RD
COPYMECOM
ACOPROVI
AES Dominicana
Industria farmacéutica
Exitos industriales de Ismael Reyes Cruz
Industrializacion del coco, café, yuca amarga, cajuil, semillas de cajuil
Tradiciones dominicanas, el yun yun, casabes saborizados, jalao, coconete, dulces de coco, batata y piña, arepas al burén, majarete, gofio, pastel en hoja, dulces de Paya, en Baní
Helados de café, aguacate
Valor agregado al aguacate
Helados en fundidas, dulce de tomate, cafés y mabí cacheo en Azua
Dulce de naranja en almibar, de leche, catibias, productos derivados del cacao, café Hato Mayor del Rey
Proyectos de producción y exportación de uvas dominicanas
Banca de Servicios Multiples
La industria del helado
Biomasa y el bagazo de caña enla generación de energía eléctrica
Café de Pollo, Neyba, Pedernales, Barahona, Jarabacoa, Baní, Los Cacaos, Rancho Arriba, Hato Mayor, Cuenca de Mao-Monción-Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, Las Lavas, Villa Gonzalez, Cambita Garabito, Padre Las Casas
Miel de Abeja
Helados Bon
Helados Splash
La Casa del Pastelito,
Economía en las provincias
Feria Ganadera
Merca Santo Domingo
Induistria del casabe en Monción
Industria cárnica
Sector agropecuario
Energía alternativa
Comercio fronterizo
Ilicitos
Promipyme
Panaderías reposterías
Cooperativas
La positiva labor de la Union Nacional de pequeños y medianos industriales de la harina
Los de Eliseo Cristhoper, con COPYMECON en la industria
Turismo religioso
La almendra en La Isabela Histórica, dulces, nuez
Helado de uva de playa de Puerto Plata
Bancos de Ahorros e Inversión
Turismo de montaña
Pan ingles en Samaná
El emprendimiento de doña Esperanza con Ricuras de Doña Esperanza, dulces y helados artesanales en Nagua
Don Bululú, quesos y dulces en la ruta Cabrera-Nagua
Quesos en Río San Juan
Artesanos
Elaboracion de quesos, boruga, yogurt
Café en Salcedo, Villa Trina, sierra, Jarabacoa, Rancho Arriba
Chicharroneras, cortes de cerdo y economía
Queso en hoja en Las Galeras, Samaná
Nagua y Cabrera, Higuey, paradores autopista Duarte, incidencia del queso en hoja
Valor agregado al limón criollo, zapote, piña, gengibre, cúrcuma
Hoteles y restaurantes
Pizzerías
Industria del cemento y concreto
Economía y gastronomía
Industria manufacturera local
Economía en los pueblos serranos
Mercados binacionales en la zona fronteriza con Haití
Geografia económica
Importaciones
Exportaciones
Empleos, desempleo
Impacto del banano en la Línea Noroeste y Azua
Postres
Chacá
Pastas alimencias
Maíz caquiao
Queso arish
Chenchen con chivo
Industria de refrescos
Cafeterías
Flanes
Industrialización del orégano y el revestimiento de quesos
Queso en hoja con orégano
Industrialización de la auyama
Mofongo
Industria de pastas alimenticias
Superintendencia del Mercado de Valores
Platos típicos
Lechoneras
Presupuesto nacional
Gasto de capital
Gastos corrientes
Subsidios
Sector eléctrico
REFIDOMSA, combustibles
Superintendencias de Bancos, Seguros, Pensiones, Salud y Riesgos Laborales
Ruta Económica Nagua-Samaná
Industria láctea, cacao y de dulces en SanFrancisco de Macoris
Queso en hoja, danés, crema, cheddar, mozarella y dulces higueyanos
Paradores y la producción nacional
Industria de rones y licores
Industria de productos de belleza
ABA
La berenjena asada y el dulce de berenjena
Producción de pollos y huevos en el Cibao Central
Preservación del aparato productivo
Ruta del casabe
El café en la cuenca de Mao-Monción-Santiago Rodríguez
La informalidad laboral, abordada por diferentes voces
Econocasos
Comidillas Económicas
Impacto económico del Día de Reyes, de la Altagracia, fines de semana largos, del amor y la amistad, semana santa, de las Mercedes, navidad, año nuevo
Turismo y ecoturismo
Turismo fronterizo
Turismo en la sierra
Turismo en el pico Duarte
Asociaciones de Ahorros y Préstamos, APAP, Asociación Cibao, La Nacional, Duarte, otras