Periódico Primicias, Coloquio, Hablando la Verdad, Almuerzos y programas especiales de Su Mundo TV y Primicias, líderes en periodismo económico, financiero, provincias y temática social 2026

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El periódico Primicias, en su año número 33, Coloquio, el prograna económico de la semana, en ruta a 42 años de existencia; Hablando La Verdad, Almuerzos y programas especiales de Su Mundo TV y Primicias, lideran en su contenido la temática económica, financiera, sectores productivos, economía en las provincias la temática social en la República Dominicana y el mundo.

Las batallas de Multimedios Primicias y el periódico Primicias, impreso, digital y con megas ediciones con más paginas, la suma de más analistas en su año 33, confirman el mismo compromiso: La verdad siempre, periodismo profesional, ético, plural y defensa permanente a la libertad de expresión y difusion del pensamiento. En la actualidad hay una peligrosa amenaza, la usurpación del periodismo profesional, un atentado a la clase periodística profesional dominicana.

TEMAS QUE ABORDAN PRIMICIAS, COLOQUIO Y LOS OTROS MEDIOS CON PROFUNDIDAD

Economía en Primicias Abril 2026, Urgente necesidad de relanzar aparato productivo, incrementos en los precios del pan, pasta dental económica, café, bacalao, pasajes en el Noroeste, guerras dañinas, más inflación, otros temas

Megaedición impresa y digital de Primicias para RD y el mundo, con más paginas y contenido, líder en periodismo económico, financiero y realidad social, aborda impacto de guerras en economía y muchos otros temas

Banco Central, Ministerio de Hacienda, Impuestos, Aduanas, Banco de Reservas, Bandex y Economía

Impuestos

Industriales manuactureros exitosos: José Miguel, Roberto y Ligia Bonetti, Yandra Portela, Julio A.Brache Arzeno (EPD), Pedro, Julio Virgilio y Braulio Brache, George Arzeno, Franklin Báez Brugal, Eduardo, José, Guillermo y Fernando León Asencio, Rafael Menicucci, Pedro A. Rivera (INDUVECA), Félix y Lina García (Grupo Linda), Manuel Estrella (Grupo Estrella, Acero Estrella, Cemento Panam

Grupo Corripio, fundado en 1930 y liderado por José Luis Corripio Estrada, cuenta con más de 30 empresas en diferentes sectores de la economía, incluyendo importantes industrias, tiendas, Distribuidora Corripio y medios de comunicación.

Ese importante grupo empresarial genera más de 12 mil empleos comercializando marcas de electrodomésticos, alimentos, pinturas y muchas otras.

Otros capitanes en la historia de industria dominicana son:

Los aportes de los fundadores de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD, entre estos:

Horacio Alvarez Saviñón,Antonio Najri Acra, Celso Pérez, José Vitienes Colubi, José Manuel Armenteros y otros

Los aportes al desarrollo industrial dominicano de Alvarez Saviñón, Najri Acra, Miguel Guerra Sánchez, Mario Cabrera Morin, José del Carmen Ariza, Jortge Abbot Vanderhorrst, José Manuel Paliza, Eladio Fernández Alfaro, Nassim Jaime Alemany Diná, Elena Viyella de Paliza, Lisandro Macarrulla, Manuel Diez Cabral, Ligia Bonetti Du Breil

Grupo SID

Industrias Nigua

Grupo Najri

Font Gamundi, En La Vega

Isidro Bordas

Industria farmacéutica

Industria del tabaco: La Aurora, Tabacalera de Garcia y muchas otras otras

FERQUIDO

PINTURAS PIDOCA

Industria de alimentos y bebidas

Industria de la harina

Industria del acero

Industria del plástico

Industria de pastas alimenticias y harinas

FERSAN

Industria del papel

PINTURAS POPULAR

Industria del cuidado personal y del hogar

GRUPO CESAR IGLESIAS, DESDE 1910

ADOEXPO, CON EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES E INDUSTRIALES

CODOPYME

José del Carmen Ariza, EPD

Rafael Perelló Abreu, fallecido líder de INDUBAN

Elena Viyella y José Manuel Paliza (EPD)

Ricardo Hernández

Celso y Celso Juan Marranzini, ex presidentes de la AIRD

FranklinLeon, ex presidente de la Cerveceria Nacional Dominicana

Juan José Attias

Bred Disla, ex presidenta de la Asociación de Empresas e Industrias de Haina y de la región Sur

Luis José Bonilla Bojos

Jesús Feris Ferrus, en la industria en el Este

Richard Arostegui

Asociación de Empresas e Industrias de Haina y de la Region Sur

LIDERAZGO EN INDUSTRIA ELECTRICA

Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana

Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las EDES

Energía y Mealmecánica: Eminsa, transformadores

LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO

Cementos Cibao

Argos Dominicana, Cemento y Concreto

Manuel Estrella, presidente de Cementos Panam,

DOMICEM

Cementos Progreso

INDUSRIA DEL CACAO

Cortés Hermanos

Munné

Grupo Rizek,San Francisco de Macoris

INDUSTRIA DEL RON

Pedro Justo Carrión ( 1899, San Pedro de Macorís),Casas Bermudez (1852, Santiago de los Caballeros), 1860, Ton Tavares, Santiago de los Caballeros), 1888, Casa Brugal, Puerto Plata), 1899, Pedro Justo Carrión, San Pedro de Macorís; 1920, Ron Siboney), 1929,Ron Barceló, Santo Domingo)

INDUSTRIA CARNICA

Productos Sosúa, Induveca, Agrofen

INDUSTRIA DEL ACERO

Acero Estrella

REFRESCOS Y OTROS PRODUCTOS

Bepensa Dominicana

Industrias San Miguel del Caribe

INDUSTRIAS LACTEAS

Pasteurizadora Rica

INDUSTRIA CERVECERA

Cerveceria Nacional Dominicana

Cerveceria Antillana

Cerveceria Cibao

Cerveceria Vegana

Cerveceria Bohemia

Cerveceria Brahma

Cerveceria Canita, Punta Cana

VALOR AGREGADO AL BANANO

Banamiel, Línea Noroeste

OTRAS INDUSTRIAS

Eminsa, aportando al desarrollo industrial dominicana con sus transformadores y soluciones electricas

Industria de la construcción, Metaldom, cementeras

Industria del plastico: poliplast, plastifar

Industria del pan

Sakira Manufacturing ( La Vega)I

Insdustria láctea en Nisibón

Oliver & Oliver, rones, en Hato Nuevo

Industria carnica en La Vega

Garmy Sports Peroductos, Moca

Panificadora Pepón, Santo Domingo

Residuos sólidos

Panificadora-repostería Rosaura, Moca

Industria azucarera

Peravia Industrial, Baní

Industrias Macier, Moca

Nestlé Dominicana, San Francisco de Macoris

Jugos de zapote, piña, guanábana, fruit Punch, tamarindo, fresa, limón. cereza, avena, chinola, lechosa, guayaba, yerba buena, menta y limón, como muchos otros

Industria Militar Dominicana, Bonao, San Cristóbal

Manejo económico de las instituciones del Estado y del sector privado

Yazoo Investments SRL, San Pedro de Macoris

Facultades de Economía y Ciencias Sociales de las universidades

Industria de cervezas y maltas

Industria en provincias fronterizas

Encadenamiento de industria, agroindustria y turismo

Alquileres de viviendas y equipos

Responsabilidad Social Empresarial

Scotiabank en RD

Bancos Central, Popular, Reservas, Santa Cruz, Caribe,Vimenca, BHD, otros

Industria del Pastelito

Grupo Corporativo Rica

Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y su liderazgo industrial

AIREN

ADOCEM

Cemex Dominicana, industria del cemento, operó durante décadas en RD

COPYMECOM

ACOPROVI

AES Dominicana

Industria farmacéutica

Exitos industriales de Ismael Reyes Cruz

Industrializacion del coco, café, yuca amarga, cajuil, semillas de cajuil

Tradiciones dominicanas, el yun yun, casabes saborizados, jalao, coconete, dulces de coco, batata y piña, arepas al burén, majarete, gofio, pastel en hoja, dulces de Paya, en Baní

Helados de café, aguacate

Valor agregado al aguacate

Helados en fundidas, dulce de tomate, cafés y mabí cacheo en Azua

Dulce de naranja en almibar, de leche, catibias, productos derivados del cacao, café Hato Mayor del Rey

Proyectos de producción y exportación de uvas dominicanas

Banca de Servicios Multiples

La industria del helado

Biomasa y el bagazo de caña enla generación de energía eléctrica

Café de Pollo, Neyba, Pedernales, Barahona, Jarabacoa, Baní, Los Cacaos, Rancho Arriba, Hato Mayor, Cuenca de Mao-Monción-Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, Las Lavas, Villa Gonzalez, Cambita Garabito, Padre Las Casas

Miel de Abeja

Helados Bon

Helados Splash

La Casa del Pastelito,

Economía en las provincias

Feria Ganadera

Merca Santo Domingo

Induistria del casabe en Monción

Industria cárnica

Sector agropecuario

Energía alternativa

Comercio fronterizo

Ilicitos

Promipyme

Panaderías reposterías

Cooperativas

La positiva labor de la Union Nacional de pequeños y medianos industriales de la harina

Los de Eliseo Cristhoper, con COPYMECON en la industria

Turismo religioso

La almendra en La Isabela Histórica, dulces, nuez

Helado de uva de playa de Puerto Plata

Bancos de Ahorros e Inversión

Turismo de montaña

Pan ingles en Samaná

El emprendimiento de doña Esperanza con Ricuras de Doña Esperanza, dulces y helados artesanales en Nagua

Don Bululú, quesos y dulces en la ruta Cabrera-Nagua

Quesos en Río San Juan

Artesanos

Elaboracion de quesos, boruga, yogurt

Café en Salcedo, Villa Trina, sierra, Jarabacoa, Rancho Arriba

Chicharroneras, cortes de cerdo y economía

Queso en hoja en Las Galeras, Samaná

Nagua y Cabrera, Higuey, paradores autopista Duarte, incidencia del queso en hoja

Valor agregado al limón criollo, zapote, piña, gengibre, cúrcuma

Hoteles y restaurantes

Pizzerías

Industria del cemento y concreto

Economía y gastronomía

Industria manufacturera local

Economía en los pueblos serranos

Mercados binacionales en la zona fronteriza con Haití

Geografia económica

Importaciones

Exportaciones

Empleos, desempleo

Impacto del banano en la Línea Noroeste y Azua

Postres

Chacá

Pastas alimencias

Maíz caquiao

Queso arish

Chenchen con chivo

Industria de refrescos

Cafeterías

Flanes

Industrialización del orégano y el revestimiento de quesos

Queso en hoja con orégano

Industrialización de la auyama

Mofongo

Industria de pastas alimenticias

Superintendencia del Mercado de Valores

Platos típicos

Lechoneras

Presupuesto nacional

Gasto de capital

Gastos corrientes

Subsidios

Sector eléctrico

REFIDOMSA, combustibles

Superintendencias de Bancos, Seguros, Pensiones, Salud y Riesgos Laborales

Ruta Económica Nagua-Samaná

Industria láctea, cacao y de dulces en SanFrancisco de Macoris

Queso en hoja, danés, crema, cheddar, mozarella y dulces higueyanos

Paradores y la producción nacional

Industria de rones y licores

Industria de productos de belleza

ABA

La berenjena asada y el dulce de berenjena

Producción de pollos y huevos en el Cibao Central

Preservación del aparato productivo

Ruta del casabe

El café en la cuenca de Mao-Monción-Santiago Rodríguez

La informalidad laboral, abordada por diferentes voces

Econocasos

Comidillas Económicas

Impacto económico del Día de Reyes, de la Altagracia, fines de semana largos, del amor y la amistad, semana santa, de las Mercedes, navidad, año nuevo

Turismo y ecoturismo

Turismo fronterizo

Turismo en la sierra

Turismo en el pico Duarte

Asociaciones de Ahorros y Préstamos, APAP, Asociación Cibao, La Nacional, Duarte, otras

Economistas de INTEC advierten sobre riesgos y oportunidades con la crisis en el Estrecho de Ormuz para la estabilidad económica de RD

Un análisis del Área de Economía y Negocios del INTEC precisa que las tensiones por la guerra entre Irán, EE. UU e Israel elevan los riesgos inflacionarios y fiscales en el país, al tiempo que podrían colocar a RD como como plataforma logística regional

Las crecientes tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, podrían generar impactos significativos sobre la economía de República Dominicana, producto del encarecimiento del petróleo, el aumento de los costos logísticos y las presiones inflacionarias, según un análisis elaborado por el Área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El informe advierte que este estrecho, por donde transita cerca de una cuarta parte del petróleo comercializado en el mundo, se ha convertido en un punto crítico para la estabilidad económica internacional, por lo que, cualquier interrupción, o incluso la percepción de riesgo, tiene efectos inmediatos en los precios energéticos y en las expectativas de los mercados.

Impacto directo en la economía dominicana

El documento señala que, para la economía dominicana, caracterizada por su alta dependencia de importaciones energéticas, el impacto de estos eventos externos se transmite de forma relativamente rápida a través de múltiples canales. El encarecimiento de los combustibles presiona directamente la inflación, mientras que el aumento de los costos del transporte marítimo incrementa el precio de los bienes importados.

A esto se suma un posible endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y una desaceleración de la economía global, con efectos sobre sectores clave como el turismo y las remesas.

ARRANCA EM BAJO YUNA ELPROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EJECUTAN POBRAS PUBLICAS, AGRICULTURA E INDRHI

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