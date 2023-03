Cuestionan la legalidad de la representación del Estado

A propósito de las querellas que ha presentado el Estado en

los procesos penales seguidos a funcionarios de la pasada

administración, los juristas Francisco Franco y Julio Cury

aclararon hoy que el Estado es la suma de los tres poderes

clásicos y de los órganos constitucionales extrapoder, por lo

que los abogados que dicen representarlo estarían haciéndolo en

nombre de la Presidencia de la República o la Administración

Pública Central, pero no del Estado.

Sostuvieron que el presidente de la República representa al

Estado en el marco del derecho internacional, no así en el orden

interno, ya que del conjunto de entes y órganos que lo integran,

“solo representa al aparato organizativo del Poder Ejecutivo”.

Aunque la Constitución reconoce al primer mandatario como jefe

de Estado, explicaron que las funciones que le reconoce en esa

calidad son “protocolarias, representativas y certificantes como

símbolo de la unidad nacional”.

Agregaron que para pretender legitimarse, los abogados en

supuesta representación del Estado se amparan en una ley que fue

aprobada por el Congreso en 1938, cuyos diputados y senadores

concebían al Estado como latifundio de Trujillo, al que seis

años antes le habrían concedido el título de Benefactor de la

Patria”.

Franco y Cury expresaron que la interpretación evolutiva y

conforme a la Constitución vigente, rechaza la acepción que

aquella ley ofrecía del Estado, por lo que entienden que el

mandatario está facultado a confiar la representación litigiosa

de la Presidencia de la República como órgano de naturaleza

unipersonal del Poder Ejecutivo, pero no la del Estado.

“Incluso, aquella ley trujillista condicionaba el

otorgamiento de mandato a abogados a que en la jurisdicción

judicial que fuese, el Estado no estuviera representado, por

disposición legal, por ningún órgano público, y es sabido que en

el sistema judicial, el órgano del Estado responsable de la

política contra la criminalidad es el Ministerio Público”,

enfatizó Franco.

De su lado, Cury dijo que “en buen rigor jurídico,

únicamente el Ministerio Público, como representante de la

sociedad, pudiera, en el marco de procesos penales en los que se

alegue la ocurrencia de hechos causantes de daños al patrimonio

público, reclamar indemnizaciones en nombre del Estado, ente del

cual el Poder Ejecutivo es apenas uno de sus integrantes”.

Pusieron de ejemplo a los órganos territoriales, la Cámara de

Cuentas y al Tribunal Constitucional, que a pesar formar parte

del elenco estatal, sus respectivas leyes descartan la

posibilidad de que el presidente de la República disponga su

representación judicial.

Refirieron, asimismo, que el art. 85 del Código Procesal

Penal dispone que las entidades del sector público puedan ser

querellantes, lo que coincide, según los juristas, con el art. 6

de la Ley núm. 13-07, que le reserva a las entidades públicas

dotadas de personalidad jurídica la potestad de designar

abogados para que postulen por ellas en sede judicial. “En esos

casos, no puede el presidente de la República conferirle mandato

a abogados, porque estaría arrogándose una potestad ajena y, por

tanto, sentando las bases de un conflicto de competencia

constitucional”, puntualizaron.