Presidente Abinader confirma a Héctor Valdez Albizu como gobernador del BCRD

Santo Domingo. República Dominicana. El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, hizo público el decreto 575-26 firmado en el día de hoy, mediante el cual, Héctor Valdez Albizu queda confirmado como gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) por un periodo de dos años.

Asimismo, el artículo 2 de dicho decreto recoge la confirmación como vicegobernadora del Banco Central de la República Dominicana de Clarissa de la Rocha de Torres, ordenándose enviar seguidamente su resolución conjunta a la Junta Monetaria, al Ministerio de Administración Pública, a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y a otras instituciones para su conocimiento y ejecución.

Héctor Valde Albizu ha desarrollado durante 52 años una prolífica carrera profesional y funcionarial en el BCRD, de los que 28 han sido como gobernador, periodo que alcanzará los 30 años con la consecución de este decreto. Es importante destacar que, de su ejercicio como gobernador, 22 años lo han sido de modo ininterrumpido.

Como servidor público de insigne trayectoria en la institución, Héctor Valdez Albizu ha superado cualquier récord anterior en la historia del BCRD, posicionándose no sólo por su historial de excelencia, sino también, como avala este decreto, por su firme proyección de futuro.

Héctor Valdez Albizu es el gobernador con más tiempo en el cargo, según recogen los anales registrados en todo el continente Americano, por delante Alan Greenspan, quien ocupó la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos por 19 años (1987 hasta el 2006), y también por delante de Julio Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú, quien ocupa el cargo desde el año 2006, para un total de 20 años en la posición.

Estableciendo una comparativa a nivel mundial, Valdez Albizu está cerca de alcanzar los 30 años de dilatada carrera ejercida por el gobernador del Banco Central del Líbano, Riad Salameh, sin prescindir nombrar la trayectoria del gobernador del Banco Central de Rumanía, Mugur Isarescu, quien ocupa la posición desde el año 1990, con excepción de once meses en los años 1999-2000, para un total de 33 años.

Las acreditaciones, nombramientos y premios más recientes obtenidos por el gobernador han sido:

-En el año 2024, la revista Pan Finance vuelve a reconocerlo como gobernador de Banco Central del Año 2023, región Latinoamérica.

-En el año 2024, la revista Global Finance lo reconoce nueva vez entre los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo, según la Central Banker Report Cards 2024.



-Para el año 2025, el Colegio Dominicano de Economistas de la República Dominicana (CODECO) y la Universidad Católica de Santo Domingo lo reconocen por su trayectoria profesional y de servicio a la nación.

-Este mismo año 2025, la superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y la Cámara Dominicana del Mercado de Capitales (CADOMCA), lo reconocen por el surgimiento y desarrollo del mercado de valores en la República Dominicana.

-En octubre de 2025, la Universidad a Distancia de Madrid (España), perteneciente al Grupo Educativo CEF UDIMA, lo inviste como Doctor Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria ejemplar y a sus aportes al desarrollo económico y a la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.

-Asimismo, por tercera vez, la prestigiosa revista Global Finance, le otorga el reconocimiento entre los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo, basado en su elevada calificación en el Central Banker Report Card 2025.

Héctor Valdez Albizu se ha convertido en una autoridad de prestigio internacional y es consultado permanentemente por sus colegas latinoamericanos sobre las medidas adoptadas en la República Dominicana para gestionar positivamente los diferentes desafíos, especialmente la reciente crisis global sanitaria y los conflictos geopolíticos, en donde la economía dominicana ha mostrado su resiliencia y fundamentos macroeconómicos, experimentando una magnífica recuperación y crecimiento económico.

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