Ministerio Público captura hombre condenado a cinco años de prisión por violencia de género e intrafamiliar

La Ucaprec ejecutó una orden judicial contra Andrés Horacio Sánchez Mota luego de que se presentara ante ese órgano tras la realización de múltiples allanamientos a nivel nacional

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Luego de una activa labor de persecución que incluyó la realización de múltiples allanamientos en diferentes lugares del país, el Ministerio Público arrestó a un hombre condenado a cinco años de prisión por hechos de violencia de género e intrafamiliar contra su expareja.

Andrés Horacio Sánchez Mota fue arrestado para que cumpla la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La fiscal Andry De Los Santos, titular de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público (Ucaprec), solicitó y obtuvo la orden de captura y arresto 249-01-2026-SAUT-00573 que fue ejecutada contra el procesado, la cual fue emitida el 18 de mayo de 2026 por el juez Franny M. González Castillo, del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional.

Sánchez Mota fue condenado por cometer hechos de violencia de género e intrafamiliar contra su expareja en violación a los artículos 309.1, 2 y 3, literal g, del antiguo Código Penal dominicano. La víctima denunció que era constantemente amenazada por su expareja a través de un vídeo divulgado en plataformas digitales.

La sentencia núm. SCJ-SS-26-0467, de fecha treinta y uno (31) del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la Sentencia núm. 502-2025-SSEN-00097, de fecha veintiocho (28) del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025), emitida por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que había declarado la absolución del procesado.

La Suprema Corte tras declarar con lugar el recurso de casación dictó su propia sentencia de cinco años de prisión, declarando a Sánchez Mota culpable de los hechos de violencia contra su expareja.

Sánchez Mota había sido condenado en primera instancia a la misma pena por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El Ministerio Público realiza los trámites de lugar para presentar al procesado ante el juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional para el cumplimiento de la sentencia condenatoria.

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