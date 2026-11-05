Motorola presentó el nuevo motorola signature 27, moto buds 2 ultra, moto watch ultra y moto snap wireless
RIO DE JANEIRO, 5 de noviembre de 2026. Motorola presentó su nueva generación de dispositivos premium, encabezada por el avanzado motorola signature 27 y acompañada por los auriculares moto buds 2 ultra, el reloj moto watch ultra y el cargador inalámbrico moto snap wireless.
motorola signature 27: cámara de 200 MP y pantalla de 12.000 nits
El motorola signature 27 integra un sistema de cámaras con sensor principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 200 MP con Super Zoom de 100x y sensor de acción EVS dedicado¹. También cuenta con reconocimiento de calidad DXOMARK Gold Label².
Su pantalla Extreme AMOLED Duo Tandem³ alcanza hasta 12.000 nits de brillo máximo⁴, tiene resolución de 1,5K y colores validados por Pantone⁵. El rendimiento está a cargo de la plataforma Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, con refrigeración ArcticMesh⁶ y compatibilidad con Gemini Intelligence⁷, Google Gemini⁸ y Motorola Qira⁹.
En cuanto a autonomía y resistencia, incorpora una batería de 7.000 mAh¹¹, carga TurboPower de 90 W¹² y carga inalámbrica de 50 W¹³. Además, cuenta con Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3, certificación militar MIL-STD-810H¹⁰ y protección IP68/IP69. Su propuesta se completa con audio de Bang & Olufsen y compatibilidad con GrapheneOS.
moto buds 2 ultra: audio prémium firmado por Bose
Los nuevos moto buds 2 ultra ofrecen el sonido más avanzado de la marca hasta la fecha gracias a la optimización Bose SoundDesign y la tecnología ANC Bose QuietControl. Diseñados para creadores y entusiastas del audio, incorporan:
- Seis micrófonos con dos unidades de captación de voz (VPU).
- AI Live Translate para traducción en directo con IA¹⁴.
- Head Gestures para responder o rechazar llamadas con movimientos de cabeza¹⁵.
- Hasta 8 horas de reproducción continua y hasta 37 horas en total con su estuche de carga compacto¹⁶.
moto watch ultra: bienestar y entrenamiento con Polar
El moto watch ultra fue desarrollado en colaboración con Polar e incorpora funciones de bienestar como Serene™, Nightly Recharge™ y Sleep Plus Stages™, orientadas al seguimiento de la respiración, el descanso y la recuperación.
Tiene una pantalla OLED de 1,5 pulgadas con hasta 2.700 nits de brillo, cuerpo de acero inoxidable de 46 mm y protección Corning® Gorilla® Glass 3. También ofrece conectividad LTE¹⁷, GPS de doble banda, Google Wallet y Wear OS by Google. Su autonomía alcanza los dos días de uso activo y cuenta con resistencia IP68/5ATM.
moto snap wireless: cargador magnético de hasta 30 W
El moto snap wireless charger permite cargar dispositivos de forma inalámbrica mediante alineación magnética. Alcanza hasta 25 W en equipos compatibles con Qi2.2 y hasta 30 W en teléfonos Motorola compatibles mediante un protocolo propio.
Incluye un cable USB Type-C® trenzado de 1,5 metros y sistemas de protección contra sobrecalentamiento.