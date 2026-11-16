DOMICEM INVIERTE 70 MILLONES DE EUROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MODERNA TERMINAL PORTUARIA EN PALENQUE

Santo Domingo, República Dominicana, 13 de noviembre de 2026. — DOMICEM, empresa líder en la fabricación de cemento y clínker en el país, anunció una inversión estratégica de aproximadamente 70 millones de euros para la construcción de una nueva terminal portuaria en Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal, donde opera su planta de producción.

El contrato para la ejecución de esta obra de gran envergadura fue suscrito en Gubbio, Italia, sede de su casa matriz Colacem, entre DOMICEM y la firma China Communications Construction Company Limited (CCCC), un grupo internacional de primer nivel reconocido por haber desarrollado siete de las obras portuarias y marítimas más importantes del mundo.

Este proyecto es el resultado de un exhaustivo estudio de viabilidad y un análisis de las perspectivas de desarrollo en el Caribe y Centroamérica. Su objetivo principal es fortalecer la eficiencia logística de la planta de Palenque, optimizar los costos operativos y ampliar la capacidad exportadora de DOMICEM, posicionando a la República Dominicana como un centro estratégico de suministro para los mercados de la región.

Beneficios operativos, viales y ambientales

La terminal se edificará en las proximidades de la planta de cemento, lo que permitirá una conexión directa entre la producción industrial y el transporte marítimo. Esta integración aportará un beneficio directo a las comunidades aledañas, ya que reducirá de manera significativa el tránsito de vehículos pesados en las carreteras locales.

La obra ha sido diseñada bajo los más altos estándares internacionales de seguridad para instalaciones portuarias offshore y contará con las mejores tecnologías disponibles. Entre sus características técnicas destacan:

• Muelle de alta resistencia: Tendrá una longitud aproximada de 505 metros, un ancho de 18,5 metros y estará situado a 9 metros sobre el nivel del mar, una configuración concebida para resistir condiciones meteorológicas extremas propias del área del Caribe.

• Capacidad operativa: Podrá recibir buques de hasta 50.000 toneladas y dispondrá de sistemas especializados para la carga de clínker y cemento a granel, con una capacidad de manipulación de hasta 600 toneladas por hora.

• Sistema de transporte automatizado: Una red de cintas transportadoras conectará las distintas áreas de la terminal. El enlace directo con la planta se realizará mediante una cinta reversible de unos 1.300 metros de longitud, garantizando un manejo limpio y eficiente del material.

Visión de crecimiento a largo plazo

Al referirse al alcance de este proyecto, Carlo Colaiacovo, presidente y CEO de Colacem, destacó la relevancia de esta apuesta industrial para el futuro de la operación en el país: «Esta inversión representa una elección industrial a largo plazo. La nueva terminal permitirá a DOMICEM contar con una conexión directa y eficiente con los mercados caribeño y centroamericano, fortaleciendo la competitividad de la planta de Palenque y creando las condiciones para un mayor crecimiento de nuestra presencia internacional».

Con la firma de este acuerdo en Gubbio, DOMICEM reafirma el sólido respaldo de sus raíces italianas y su compromiso continuo con el desarrollo económico, la modernización de la infraestructura y la sostenibilidad ambiental de la República Dominicana.

Sobre DOMICEM

Fundada en 1999, DOMICEM es una empresa dominicana dedicada a la producción y comercialización de cemento y clínker de alta calidad. Con su planta ubicada en Sabana Grande de Palenque y el respaldo tecnológico e industrial del grupo italiano Colacem, la compañía se ha consolidado como un referente de innovación, eficiencia y responsabilidad social en el sector de la construcción de la República Dominicana y el Caribe.

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