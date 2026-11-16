Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) realizó el encuentro denominado “Reflexión Electoral 2028”, primer taller estratégico de cara a las elecciones generales de 2028, que estuvo orientado a fortalecer la coordinación, evaluar las experiencias de los pasados procesos electorales e identificar las necesidades y oportunidades de mejora para los próximos comicios.

El encuentro fue encabezado por el Pleno de la JCE, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; el secretario general, Sonne Beltré Ramírez; el cuerpo directivo y el equipo técnico de la institución.

Al pronunciar las palabras de apertura el presidente de la JCE expresó que con este encuentro, iniciativa de la miembro del Pleno, Dolores Fernández Sánchez, se da el banderazo para los trabajos logísticos de cara a las elecciones de 2028, mediante la articulación de los esfuerzos de las distintas áreas de la JCE, tomando en consideración que en el año 2027 se realizan las primarias internas de las organizaciones políticas, en febrero y mayo de 2028, las elecciones ordinarias generales, así como también una eventual segunda vuelta electoral.

Señaló que la JCE desarrolla su gestión sobre dos grandes ejes: la identidad y la organización de las elecciones. En ese sentido, indicó que mientras avanzan los trabajos relacionados con el registro civil, el registro electoral y el proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral, la institución también concentra sus esfuerzos en preparar los próximos procesos electorales.

“Esta es una hermosa tarea de construir paz, de construir institucionalidad democrática en nuestro país, a través de unos resultados electorales íntegros que se legitimen con una excelente organización de las elecciones desde ahora”, expresó.

Jáquez Liranzo llamó a enfocar los esfuerzos en alcanzar resultados que trasciendan el reconocimiento individual y contribuyan al fortalecimiento de la democracia dominicana y al bienestar de la nación.

«La democracia no es una obra terminada; es una construcción permanente»

De su lado, la miembro titular Dolores Altagracia Fernández Sánchez expresó que este encuentro debe entenderse como un espacio de pensamiento estratégico, evaluación institucional y construcción colectiva de decisiones, desde el cual la JCE define con responsabilidad y certeza las condiciones que permitirán al órgano afrontar con éxito los desafíos del ciclo electoral 2027-2028.

“La democracia no es una obra terminada; es una construcción permanente que necesita de instituciones responsables y ciudadanos comprometidos”, concluyó Fernández Sánchez, quien reiteró el compromiso de trabajar para que cada etapa del próximo ciclo electoral esté caracterizada por la legalidad, la transparencia, la eficiencia, la inclusión y la confianza ciudadana.

En este encuentro-taller, el director de Elecciones, Mario Núñez Valdez, tuvo a su cargo la explicación de la metodología de trabajo de la jornada, orientada a propiciar el intercambio de experiencias, el análisis conjunto y la identificación de acciones concretas para fortalecer la planificación institucional.

La sesión se dividió en varios bloques en el que agotaron un turno la consultora jurídica, Nikauris Báez; los directores Johnny Rivera, de Informática; Ramón Urbáez, de Juntas Electorales; Well Sepúlveda, del Voto en el Exterior; Suedi León, de Comunicaciones; Ramón Hilario Espiñeira, de Control Financiero; Denny Díaz Mordán, de Partidos Políticos; Américo Rodríguez, de Cedulación; Rhina Díaz, de Registro Civil; Luis Mariano Matos, de Registro Electoral; Joel Lantigua, de Planificación; y Ángel Valentín, de Seguridad.

Con este ejercicio, la Junta Central Electoral reafirma su compromiso con la planificación anticipada, el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y la organización de procesos electorales íntegros, transparentes y confiables, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.

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