Banco Motor Crédito lidera ranking de digitalización en banca personal entre los bancos de ahorro y crédito

Santo Domingo, República Dominicana. – Banco Motor Crédito, S. A., alcanzó el primer lugar en el segmento personal de la categoría de bancos de ahorro y crédito del Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2026, elaborado por la Superintendencia de Bancos (SB), un resultado que destaca su evolución y compromiso con la transformación digital de los servicios financieros.

La entidad ascendió del segundo al primer lugar en el segmento personal, alcanzando una puntuación de 82.31, frente a los 69.32 puntos registrados en la edición anterior. Este posicionamiento refleja los avances de Banco Motor Crédito en su proceso de digitalización y su apuesta por desarrollar soluciones que respondan a las nuevas necesidades y expectativas de los usuarios.

En el segmento negocios, Banco Motor Crédito mantuvo la segunda posición dentro de su categoría, con una puntuación de 70.79, consolidando una presencia destacada en ambos segmentos evaluados y reafirmando la importancia de la innovación tecnológica como parte de su desarrollo institucional.

A estos resultados se suma la distinción Adopción de Habilitadores Digitales, otorgada por la Superintendencia de Bancos a las entidades que han implementado disposiciones regulatorias orientadas a facilitar la innovación, modernizar los procesos y promover el desarrollo de servicios financieros digitales.

Al referirse a estos resultados, Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de Banco Motor Crédito, destacó: “La digitalización va más allá de incorporar tecnología; significa crear oportunidades para que más personas puedan acceder y beneficiarse de los servicios financieros. En Banco Motor Crédito continuamos avanzando hacia una banca más accesible, cercana e inclusiva, convencidos de que la innovación es un motor para el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país”.

Estos avances forman parte de la visión institucional de Banco Motor Crédito de impulsar una transformación digital que trascienda la incorporación de nuevas tecnologías, enfocándose en facilitar las interacciones de sus clientes con el banco y ofrecer experiencias cada vez más ágiles, accesibles y cercanas.

El Ranking de Digitalización 2026 incorpora criterios de evaluación más exigentes, que consideran no solo la disponibilidad de funcionalidades digitales, sino también su adopción y utilización, la experiencia de los usuarios y la migración de transacciones hacia canales digitales. Esta actualización metodológica permite una evaluación más integral del avance de las entidades financieras, por lo que las puntuaciones de ambas ediciones no son directamente comparables.

Con estos resultados, Banco Motor Crédito reafirma su compromiso de continuar impulsando la innovación y fortaleciendo sus capacidades digitales, como parte de su visión de ofrecer soluciones financieras que acompañen a las personas y empresas en el logro de sus objetivos.

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