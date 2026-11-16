Fabricantes de alimentos y bebidas anticipan una vía para proteger costos y empleos, señala Tetra Pak

Santo Domingo, República Dominicana, lunes 16 de noviembre de 2026.- Tetra Pak plantea que los fabricantes dominicanos de alimentos y bebidas pueden proteger costos y empleos si pasan del mantenimiento reactivo a una gestión anticipada, sustentada en datos y objetivos medibles. Según la compañía, este modelo puede reducir paradas y desperdicios.

Este planteamiento cobra relevancia por el peso de la manufactura local, que vendió RD$1,537 mil millones en 2025, el 17% de las ventas formales del país. Esa manufactura reúne unos 152,000 empleos formales y registra compras por RD$647 mil millones, según un estudio de Despradel & Asociados (DASA) para la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Dentro de ese universo, el sector de alimentos y bebidas, al que se dirige esta propuesta, facturó RD$476 mil millones en 2025, según las ventas formales reportadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esa cifra equivale al 5.2% de las ventas formales del país, que suman RD$9,229 mil millones, y representa el 29.8% de la manufactura y el 21.0% del total de las industrias, de acuerdo con la DGII y DASA. El sector que agrupa ocho actividades como: producción, procesamiento y conservación de carnes; aceites y grasas vegetales y animales; azúcar; bebidas; cacao, chocolate y confitería; molinería; panadería; y lácteos.

A pesar de su significativo impacto económico, las plantas locales enfrentan una presión sobre los costos, volatilidad en las cadenas de suministro, alzas en las materias primas y mayores exigencias de sostenibilidad. Esperar a que un equipo falle para repararlo se traduce en paradas de producción, desperdicio de producto y gastos no planificados; por eso, según la compañía, la industria debe migrar hacia una gestión anticipada. En ese modelo, los sistemas conectados, el monitoreo remoto y el análisis de datos permiten detectar desviaciones a tiempo y relacionar la eficiencia de los equipos con la productividad, el consumo energético, el uso de agua y el desperdicio.

Ese enfoque se apoya en la colaboración entre proveedor y cliente. “Las alianzas de largo plazo basadas en resultados medibles, responsabilidad compartida y mejora continua pueden contribuir a generar no solo mejoras puntuales, sino mayor confianza en el desempeño del negocio a largo plazo”, afirmó Lorena Basanez, Portfolio Leader Services de Tetra Pak.

La compañía concreta esas alianzas en los Tetra Pak® Advanced Agreements, acuerdos de servicio a largo plazo con objetivos compartidos que, según indica, entregan resultados medibles y garantizados en las métricas clave de cada cliente.

En definitiva, para la industria dominicana el reto ya no es solo mantener una planta operativa, sino hacerla más eficiente, predecible y sostenible con los recursos disponibles.

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ACERCA DE TETRA PAK

Tetra Pak es una empresa líder mundial en soluciones de envasado y procesamiento de alimentos. Trabajando con nuestros clientes y proveedores, proporcionamos acceso a alimentos seguros y nutritivos a cientos de millones de personas en más de 160 países cada día.

Con más de 24,000 empleados en todo el mundo, nos comprometemos a hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes, y prometemos proteger lo que es bueno: los alimentos, las personas y el planeta.

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