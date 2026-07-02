Carolina Mejía y embajadora Jacqueline DeLima encabezan acto por el Día de Canadá

El izamiento de la bandera canadiense se llevó a cabo en el Palacio Consistorial, a propósito de la celebración que se realiza cada uno de julio.

Santo Domingo, DN- Carolina Mejía encabezó el izamiento de la bandera canadiense junto a la embajadora Jacqueline DeLima Baril en conmemoración del Día de Canadá, símbolo de unidad, paz y compromiso de la libertad.

El acto solemne tuvo lugar en el Palacio Consistorial, dando inicio a las ocho de la mañana con la entonación del himno nacional de la República Dominicana, seguido de las notas del canto patrio canadiense, con la presencia de directores del cabildo y regidores en el parque Colón.

“Con muchísimo amor e ilusión nosotros organizamos este evento para celebrar el Día de Canadá; nos sentimos alegres porque tenemos una aliada adicional que siempre está al pendiente del buen destino de la República Dominicana”, dijo Mejía.

Asimismo, agradeció todo el apoyo que el país ha recibido a lo largo de la relación diplomática y la colaboración desde otras áreas como el comercio, la educación y el intercambio cultural, a través de los cuales se pueden seguir estrechando lazos.

DeLima expresó su gratitud al poder celebrar con este encuentro el 159.º aniversario de Canadá y la armoniosa relación entre ambos países.

“Siento profundo orgullo y gratitud por nuestra relación con la República Dominicana y por todo lo que hemos logrado juntos”, dijo la diplomática.

Continúo agregando que más de un millón de canadienses visitan el país cada año, convirtiéndose la República Dominicana en el tercer destino turístico más visitado por canadienses en el mundo.

“A los canadienses les encanta la República Dominicana y me encantaría que aún más visiten el Distrito Nacional para que conozcan la historia, cultura y gastronomía”, exclamó la embajadora.

Para finalizar el acto, ambas entregaron un presente en el que la embajadora de Canadá le obsequió a la ejecutiva municipal dominicana una banda que representa los juegos de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a propósito de que se están celebrando y siendo proyectados en las instalaciones del Malecón Deportivo.

Tanto la alcaldesa como la embajadora hicieron propicia la ocasión para invitar a todos los capitaleños a disfrutar de la transmisión en vivo en pantalla grande de cada partido de este mundial.

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