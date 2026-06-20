Víctor Pavón: Betty Gerónimo y gobierno han convertido SDN en “pueblo fantasma”

Santo Domingo. – El alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Víctor Pavón, aseguró que de convertirse en el alcalde de Santo Domingo Norte (SDN) en las elecciones municipales del 2028, trabajará arduamente para resolver el retroceso progresivo que sufre este municipio producto del olvido a que lo ha sometido el gobierno de Luis Abinader y la gestión municipal de Betty Gerónimo.

“El gobierno del PRM y su Alcaldía fantasma han convertido a SDN en un basurero a cielo abierto generando contaminación ambiental a nivel general”, destacó Víctor Pavón.

Dijo que en SDN existen también más de doce obras inconclusas que inició el gobierno de Danilo Medina, tales como varias estancias infantiles en Los Guaricanos, Sabana Perdida y Villa Mella, y todavía se desconocen las razones por las cuales el gobierno no las ha concluido, a sabiendas que la población demanda de su terminación.

Sostuvo que el país cuenta con una administración gubernamental alejada del pueblo, razón suficiente para creer que los munícipes de esta demarcación no tienen dolientes al frente del gobierno y la Alcaldía, lo que se refleja en un descuido total en todas las áreas municipales.

“Hasta ahora no hay ninguna respuesta a la solución de los desechos sólidos, cuestión que ha ocasionada que se produzca una gran concentración de los desperdicios sólidos en cualquier calle de los principales sectores de SDN”., subrayó.

Denunció que lo que está haciendo la Alcaldía es lavarle la cara a las principales calles al recoger solamente parte de esos desperdicios sólido, medida incorrecta que ha provocado que los vertederos se concentren en los barrios periféricos de la demarcación generando con esta decisión disgustos y rechazo de la población.

Explicó que por el olvido y el mal manejo de las autoridades gubernamentales y municipales la población está resignada a esperar el 2028 y cifrar sus esperanzas en la llegada al gobierno del ex presidente Leonel Fernández y de él a la Alcaldía, ya que reconocen la capacidad de trabajo de ambos.

“Hemos repetidos en reiteradas ocasiones que con el triunfo de Leonel y el mío, SDN retomará el proceso de modernidad, de transparencia, tecnología y desarrollo que se iniciaron en los gobiernos del presidente de FP.

Agregó además que SDN tiene una Alcaldía que no tiene un portal de compra y contrataciones y por esa razón suben las licitaciones después que se las adjudican a alguien, lo que ha permitido que en el nivel de trasparencia la gestión municipal de Betty Gerónimo esté en el número 49 cuando en otros tiempos estaba entre las primeras diez en transparencia.

Señaló que la Alcaldía ha manejado más de 3mil millones de pesos en los casi tres años, más los arbitrios.

Pavón emitió sus consideraciones durante una entrevista por Visión Matinal, a través de el canal 19, Cinevisión.( Noticia remitida por Francis Pérez)

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