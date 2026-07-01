Barrick Pueblo Viejo impulsa la restauración de ecosistemas con la siembra de 1,500 plantas en Hatillo

Hatillo, Monseñor Nouel, República Dominicana. Barrick Pueblo Viejo realizó una jornada de reforestación en la comunidad de Hatillo, fortaleciendo las acciones de restauración ambiental que impulsa junto a comunidades, autoridades e instituciones aliadas. Con esta iniciativa, la empresa suma cinco jornadas de reforestación desarrolladas en los últimos años como parte de su Programa de Manejo Ambiental y su Plan de Compensación Forestal.

La actividad fue liderada por Gisselle Valera, presidenta e Isaac Luciano, gerente general, ambos de Pueblo Viejo, quienes junto a más de 200 participantes sembraron unas 1,581 plantas de especies nativas como el candongo, cacao, guama, algarrobo, mara y palo de indio, en una zona cercana a la cuenca del río Margajita, que desemboca en el embalse de Hatillo.

La selección del área de intervención responde a la importancia ambiental de la cuenca del río Margajita, cuya protección contribuye a la conservación de recursos hídricos en Hatillo, la recuperación de ecosistemas y el fortalecimiento de la biodiversidad local.

La jornada, que logró restaurar más de 7,300 metros cuadrados con especies sembradas, contó con la participación de colaboradores de Barrick Pueblo Viejo, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), líderes comunitarios de Hatillo y empresas contratistas de la minera como AGROPUVI, Constructora ECEGET y Transporte Figueroa.

Asimismo, participaron representantes de instituciones gubernamentales, entre ellos Franklin Bautista, director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sánchez Ramírez, quienes se sumaron a esta iniciativa orientada a fortalecer la restauración forestal y la protección de los recursos naturales de la provincia.

La siembra de especies nativas y de alto valor ecológico, representa un aporte significativo a la conservación de la flora local y al fortalecimiento de corredores ecológicos que favorecen la resiliencia de los ecosistemas.

Esta jornada forma parte de las acciones permanentes que desarrolla Barrick Pueblo Viejo para cumplir los compromisos asumidos en su Programa de Manejo Ambiental y su Plan de Compensación Forestal.

A través de estas iniciativas, la empresa impulsa la colaboración y las alianzas entre comunidades, autoridades, academia y aliados estratégicos para restaurar ecosistemas, proteger los recursos naturales y generar un impacto positivo y duradero para las comunidades y las futuras generaciones.

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