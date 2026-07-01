Abel Martínez: “La gente no quiere más cuentos ni engaños”

Valverde, Mao.- Durante un encuentro con empresarios de diversos sectores de la provincia Valverde, realizado en la residencia del doctor Tabaré Rodríguez, excandidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Mao, el aspirante presidencial Abel Martínez reiteró que la vida de la gente se transforma con hechos y no con discursos vacíos ni promesas incumplidas.

Martínez sostuvo que los dominicanos esperan respuestas concretas frente a los problemas que afectan su calidad de vida y afirmó que el PRM y su gobierno han sido incapaces de ofrecerlas.

El líder opositor expresó que la juventud dominicana está cansada de los cuentos y aseguró que “los padres de familia no quieren engaños; lo que quieren son resultados”.

“Dondequiera que vamos, el clamor es el mismo: el sector agropecuario está abandonado; la gente sale a las calles con temor por la inseguridad, por la zozobra y por la falta de paz. Y ni hablar del alto costo de los alimentos. La calidad de vida del pueblo dominicano se ha deteriorado, y eso tenemos que detenerlo”, expresó.

Martínez consideró insostenible la situación que enfrentan la clase media, los sectores más vulnerables, los trabajadores, la juventud, los profesionales y los empresarios. En ese sentido, sostuvo que el PRM y su gobierno se han convertido en el principal obstáculo para que el país avance al ritmo que demandan los dominicanos.

“Administrar bien y estar comprometido con cada persona, con cada madre, con cada trabajador, con cada profesional, con la juventud y con quienes generan empleos es lo que nos permitirá construir la República Dominicana que todos anhelamos: un país donde las cosas funcionen, donde haya oportunidades y donde los resultados vuelvan a estar al servicio de la gente. Ese es el compromiso que asumimos de cara al 2028”, concluyó Martínez.

Visited 1 times, 1 visit(s) today