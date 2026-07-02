Dominicanos afectados por el calor extremo en EE. UU.

NUEVA YORK.- Más de dos millones de dominicanos residentes en el Este y el Centro de los Estados Unidos están siendo afectados por el calor extremo que azota el territorio estadounidense, principalmente en esta ciudad y estados aledaños.

Unos 170 millones de estadounidenses son víctimas del peligroso fenómeno meteorológico. La temperatura máxima para este jueves podría alcanzar los 107 grados, una temperatura casi récord, con poco alivio nocturno.

Este nivel de calor es mortal para quienes no se refrescan e hidratan adecuadamente. También se prevén impactos en la infraestructura de transporte, electricidad y agua.

Las autoridades recomiendan usar ropa ligera, holgada, y beber mucha agua. Las personas mayores, y aquellas con problemas de salud crónicos o afecciones de salud mental, corren un mayor riesgo.

Si sufre un golpe de calor, trasládese a un lugar fresco y con sombra, o llame inmediatamente al 311.

La ola de calor que azota EE. UU. será similar a la sin precedentes que impactó Europa la semana pasada, provocando más de 1,500 muertes.

Aproximadamente 500 neoyorquinos fallecen cada año por causas relacionadas. Entre las ciudades afectadas figuran Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Boston, Baltimore, Washington DC, Chicago, Minneapolis, Saint Louis, Tennessee, Atlanta, Orlando-Florida y Carolina del Norte, entre otros.

NYC ha activado la alerta roja debido al calor extremo, según anunció el alcalde Zohran Mamdani.

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