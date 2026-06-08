Alcaldía del Distrito Nacional supera los 4000 perros y gatos esterilizados en jornadas de bienestar animal

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional superó los cuatro mil perros y gatos esterilizados en sus jornadas de bienestar animal, donde además se vacunan y desparasitan a estas mascotas.

Durante su gestión, Carolina Mejía, caracterizada por su cercanía y clara visión de desarrollo, ha impulsado una política pública de protección a las mascotas y alivio al presupuesto de la familia capitaleña, con un impacto positivo en la disminución de crías no deseadas.

La ejecutiva municipal ha instruido a Dirección de Servicio Social para llevar a cabo 38 jornadas de bienestar, impactando alrededor de 4136 animalitos con las esterilizaciones que evitan la proliferación no deseada. Asimismo, la colocación de 17269 vacunas y 10358 desparasitaciones.

Mejía ha reiterado que con estas jornadas no solo se cuidan los animales, sino que también se les garantiza una vida más sana y segura. En ese sentido, Carolina considera que cada esterilización evita futuros abandonos y cada vacuna protege a toda la comunidad porque conecta el bienestar animal con la salud pública de los ciudadanos.

Jornada de este fin de semana

Como resultado de la actividad desarrollada el pasado sábado y domingo, 100 perros y gatos fueron esterilizados, 62 hembras y 38 machos, evitando el nacimiento de miles de animalitos no deseados que podrían terminar en el abandono.

Además, se llevaron a cabo 367 desparasitaciones y se colocaron 489 vacunas, incluyendo 164 múltiples y 325 de la rabia. Asimismo, se desparasitaron a 367 mascotas.

La jornada que encabeza la Dirección de Servicio Social de la Alcaldía del Distrito Nacional se realizó en la Estación de Bomberos #3 de la avenida John F. Kennedy esquina Ortega y Gasset este sábado y domingo en colaboración con la Fundación Quisqueya en Desarrollo, Fundación Mi Mascota, Ghetto2Garden y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Visited 4 times, 4 visit(s) today