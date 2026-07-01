Dalvin La Melodía sorprende a su fanaticada y anuncia histórico concierto en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico

Santo Domingo.– El intérprete de «Chiquilla Bonita», Dalvin La Melodía, volvió a captar la atención del público al anunciar uno de los acontecimientos más importantes de su carrera artística: su primer gran concierto en el prestigioso Coca-Cola Music Hall de

Puerto Rico, pautado para el próximo 11 de septiembre. La información fue compartida y dada a conocer por Suena La Myke, productor y manager del artista.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y al mundo del entretenimiento, despertando una ola de entusiasmo entre miles de fanáticos que durante años han respaldado la trayectoria del artista. Para Dalvin, este espectáculo representa la materialización de uno de sus mayores sueños y un paso trascendental en su ascendente carrera internacional.

Dalvin La Melodía sorprende a su fanaticada y anuncia histórico concierto en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico pic.twitter.com/7W5CJV9bJS — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) July 1, 2026

El cantante expresó que este concierto estará dedicado especialmente a su gente, a ese público que ha creído en él desde sus inicios y que lo ha acompañado en cada etapa de su crecimiento artístico. Asimismo, aseguró que prepara un espectáculo cargado de emociones, grandes sorpresas y una producción de primer nivel.

«Con el poder de Dios espero tener la oportunidad de compartir y cantarle a toda esa fanaticada que tanto cariño me ha brindado. Será una noche inolvidable para todos», manifestó el artista.

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