LG Electronics presenta su portafolio de aires acondicionados residenciales para el mercado dominicano

República Dominicana, 2 de julio de 2026. – LG Electronics presentó oficialmente su portafolio de aires acondicionados residenciales para el mercado dominicano, destacando los nuevos LG DUALCOOL® Max, LG DUALCOOL® AI y LG ARTCOOL®. soluciones desarrolladas para responder a las necesidades actuales de los consumidores mediante tecnologías de inteligencia artificial, mayor eficiencia energética y funciones inteligentes que elevan la experiencia de climatización en el hogar.

El evento se realizó en Plaza Lama de la avenida 27 de Febrero, distribuidor autorizado de la marca, y contó con la presencia de ejecutivos de LG Electronics y Plaza Lama, representantes de medios de comunicación y aliados comerciales, quienes conocieron de primera mano las capacidades de estas nuevas soluciones desarrolladas para responder a las demandas de un mercado cada vez más enfocado en la eficiencia energética y la tecnología inteligente.

Durante la presentación, Andrés Chung, director de Air Solutions Engineering de LG Electronics para Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, destacó que estos nuevos equipos forman parte de la estrategia de la compañía para ofrecer soluciones innovadoras en climatización, incorporando tecnologías de inteligencia artificial que permiten una experiencia más personalizada, así como una gestión proactiva y eficiente del consumo energético, adaptada a las necesidades del consumidor local.

Por su parte, Ángel Ramos, Team Leader de Ventas Regional RAC de LG Electronics para Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, explicó que el portafolio residencial de LG continúa evolucionando para integrar tecnologías que optimizan el manejo de la energía, mejoran la eficiencia operativa y brindan beneficios tangibles a los hogares dominicanos.

Asimismo, María José Cáceres, Product Manager Regional de Aires Acondicionados Residenciales de LG Electronics, presentó las principales características de los equipos, resaltando sus funciones de conectividad, comodidad y mantenimiento inteligente, las cuales refuerzan el compromiso de LG con la innovación y la experiencia del usuario.

Dentro de este portafolio, LG integra propuestas diferenciadas que combinan eficiencia energética, conectividad e inteligencia artificial para responder a las distintas necesidades de climatización de los hogares dominicanos.

El LG DUALCOOL® Max incorpora herramientas orientadas al control y la gestión eficiente del consumo energético, incluyendo tecnologías como Dual Inverter, Auto Clean+, Sleep Timer+ y conectividad mediante LG ThinQ™. A través de la aplicación, los usuarios pueden monitorear el consumo energético y controlar diversas funciones del equipo desde cualquier lugar. Adicionalmente, la función kW Manager permite establecer objetivos de consumo y gestionar de forma más eficiente el uso de energía, facilitando un mayor control sobre los costos eléctricos del hogar.

Por su parte, LG DUALCOOL® AI lleva la experiencia de climatización a un nuevo nivel mediante funciones de inteligencia artificial capaces de adaptar automáticamente el funcionamiento del equipo según los hábitos de uso y las condiciones del entorno. Estas capacidades permiten ofrecer una experiencia más personalizada, optimizando el confort y facilitando una gestión más inteligente de la climatización en el hogar.

El portafolio residencial también incluye el LG ARTCOOL®, una propuesta que combina diseño premium y tecnología avanzada de climatización. Este modelo integra funciones inteligentes, conectividad mediante LG ThinQ™ y eficiencia energética, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan complementar el confort del hogar con una estética moderna y sofisticada.

Pensando en las condiciones propias de República Dominicana, los equipos también integran protector de voltaje y recubrimiento anticorrosivo Gold Fin™, diseñado para proteger sus componentes frente a la humedad, el salitre y las fluctuaciones eléctricas frecuentes, contribuyendo a una mayor durabilidad, eficiencia y desempeño del producto

Con este lanzamiento, LG Electronics reafirma su compromiso con el mercado dominicano, acercando un portafolio de soluciones de climatización residencial que combinan inteligencia artificial, eficiencia energética y conectividad para ofrecer experiencias más personalizadas y contribuir a una gestión más inteligente del consumo energético en el hogar.

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