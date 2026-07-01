Banco Popular es reconocido por decimocuarta ocasión como Mejor Empresa para Trabajar en República Dominicana

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido, por decimocuarta ocasión, como la Mejor Empresa para Trabajar en la República Dominicana, según el estudio anual de la revista Mercado.

La clasificación reafirma al Banco Popular como referente nacional por su modelo de gestión del talento, apoyado en una estrategia de bienestar integral que impulsa el desarrollo físico, emocional, financiero, social y profesional de sus colaboradores, junto con una cultura organizacional basada en valores, aprendizaje continuo e innovación.

Como parte de esta visión, durante 2025 la organización desarrolló más de 55 iniciativas de bienestar que generaron alrededor de 105,000 interacciones y ofreció acompañamiento emocional a más de 1,600 colaboradores y sus familiares. Estas acciones se complementan con los servicios del Centro de Bienestar Popular y el Centro Deportivo Popular, además de programas permanentes de formación y liderazgo orientados a fortalecer el desarrollo integral de los empleados.

Una cultura basada en las personas

De acuerdo con la publicación, el Banco Popular se distingue por promover una cultura organizacional sustentada en el aprendizaje continuo, el liderazgo consciente y ambientes de trabajo inclusivos y colaborativos.

Como parte de esta estrategia, la entidad desarrolla programas como Altos Potenciales, Discovery 360 y Discovery Junior, orientados a fortalecer competencias de liderazgo, comunicación y gestión del cambio. Asimismo, cuenta con una red de 250 delegados de valores que durante 2025 realizaron más de 2,900 encuentros e impactaron al 100 % de los colaboradores, fortaleciendo la cohesión de los equipos y promoviendo comportamientos alineados con los principios institucionales.

En adición, resalta como el Popular conmemora dos décadas de implementación de su Cultura Basada en Valores, un modelo que ha acompañado la evolución de la organización y contribuido a consolidar un ambiente de confianza, respeto y aprendizaje permanente.

Ese compromiso también se refleja en la certificación Great Place to Work®, que otorgó a la entidad una valoración positiva del 93 % en dimensiones como credibilidad, respeto, imparcialidad y compañerismo.

Liderazgo ante la transformación tecnológica

Como parte del Mejores Empresas para Trabajar Summit 2026, celebrado en el marco de la entrega de estos reconocimientos, la señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Crédito y Cumplimiento del Banco Popular, participó como conferencista con una ponencia sobre la evolución del liderazgo en un entorno marcado por la inteligencia artificial y la transformación tecnológica. Durante su intervención, la señora Antón de Hernández subrayó que la evolución de las organizaciones está intrínsecamente ligada al desarrollo de su gente, afirmando que: “el liderazgo ya no consiste en supervisar o controlar, sino en diseñar, orquestar e innovar. Hoy somos los arquitectos de un nuevo modelo de trabajo que exige gestionar paradigmas completamente diferentes”.

Asimismo, destacó que el verdadero diferencial de las organizaciones radica en su capacidad de poner a las personas en el centro, promoviendo un liderazgo que combine innovación, criterio y valores. En ese sentido, señaló que las empresas que logran adaptarse de manera sostenible son aquellas que, más allá de transformar sus procesos, construyen entornos de confianza, desarrollo y propósito para su gente.

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