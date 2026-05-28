Alcaldía del Distrito Nacional realizará actividades especiales por el Día de las Madres

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional preparó una serie de actividades especiales para agasajar a las madres en los días jueves, viernes y sábado de esta semana, a propósito de la celebración de su día el próximo domingo.

Las actividades inician este jueves con el encuentro titulado “Coesia en el bosque”, a cargo de la talentosa Carla Soto, quien encantará con poesía y música en vivo de piano y violín en el parque Iberoamérica, con la colaboración de Cafecito del Parque.

El Grupo Bonyé celebrará en la explanada del Malecón Deportivo un concierto por todo lo alto este viernes, con un repertorio especial que promete poner a disfrutar a todos los asistentes. La música en vivo inicia a las 5:00 p.m. y Bonyé comenzará su espectáculo a las 7:00 de la noche.

A partir de las 6:00 de la tarde del sábado 30, la ciudad celebrará a mamá con el concierto en vivo de la Big Band Dominicana en la explanada del Malecón Deportivo. El concierto se desarrolla gracias a una colaboración entre el cabildo y el Ministerio de Cultura.

La iniciativa promovida por Carolina Mejía busca agasajar a los ciudadanos, y de forma especial a las madres, con actividades culturales que promueven los valores familiares, la cultura y la correcta utilización de los parques de la capital.

Los más de 115 parques y plazas entregados a la ciudadanía durante las gestiones de Mejía al frente de la Alcaldía del Distrito Nacional han transformado a Santo Domingo en una ciudad que respira más felicidad y bienestar, impulsando la convivencia ciudadana, la integración social y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

El Malecón Deportivo, que será escenario para dos de las actividades programadas, ya ha recibido a más de 40 mil visitantes a tan solo un mes de haber sido inaugurado. Canchas de fútbol, pádel, baloncesto, voleibol de playa, skate park, ciclovía, áreas infantiles y comercios han resultado atractivos para cientos de familias que deciden esparcirse allí cada semana. Además, parte de sus instalaciones formarán parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe SD 2026.

El Paseo Marítimo Malecón y el Malecón Deportivo suman una recuperación de 5.8 kilómetros impulsada por Carolina Mejía para transformar el litoral de la George Washington en el centro más grande de recreación gratuita preferido por los dominicanos.

Visited 1 times, 1 visit(s) today