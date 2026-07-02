Espaillat afirma que seguirá luchando por el legado de la comunidad dominicana

NUEVA YORK.- El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat aseguró que continuará luchando por preservar el legado y la herencia de la comunidad dominicana en el Alto Manhattan.

Durante su primera aparición pública tras perder las recientes elecciones primarias, Espaillat se dirigió a cientos de dominicanos que participaron el pasado fin de semana en el Dominican Taste Festival 2026, celebrado en Plaza Quisqueya, en el Alto Manhattan.

«Vamos a pelear para que las huellas de nuestra comunidad permanezcan de manera positiva en el Alto Manhattan, porque hemos aportado mucho desde los tiempos en que las cosas estaban difíciles aquí», expresó.

El legislador destacó el esfuerzo realizado por varias generaciones de inmigrantes dominicanos para transformar el vecindario.

«Nos quedamos aquí y pudimos levantar esta comunidad con nuestros propios esfuerzos, con el trabajo de nuestros padres, madres y abuelos, que lo dieron todo por esta ciudad y por nuestras familias», manifestó.

Espaillat también agradeció el respaldo recibido durante más de tres décadas de trayectoria política.

Recordó que, cuando fue elegido por primera vez en 1996, recibió recomendaciones de no establecer su oficina en un área del sector debido a los altos niveles de criminalidad que existían entonces.

«Me fui al 210 de la avenida Sherman y miren lo que es este vecindario ahora. Todavía tenemos retos, pero levantamos de las cenizas una comunidad que iba en declive», afirmó.

Asimismo, recordó que durante las décadas de los años setenta y ochenta el sur de El Bronx enfrentó una profunda crisis urbana, marcada por incendios provocados y el deterioro de numerosas edificaciones.

«Nosotros no hicimos eso aquí. Levantamos esta comunidad con nuestro sudor, con nuestra fuerza y hasta con nuestra sangre», sostuvo.

El congresista señaló que numerosos bodegueros y taxistas dominicanos también fueron víctimas de la ola de criminalidad que afectó a la zona en décadas pasadas.

«Siempre estaremos al lado de ustedes, porque ustedes son gente buena. Yo soy ustedes y ustedes son yo», concluyó.

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