Campaña en NYC contra acoso callejero en el metro y espacios públicos; dominicanos muy propensos a expresarlo

NUEVA YORK.- Las autoridades de esta ciudad lanzaron este lunes una campaña, con anuncios llamativos en el metro y espacios públicos, contra el acoso callejero.

La campaña busca generar conciencia y ofrecer herramientas concretas para denunciar y actuar frente a esta forma de violencia. Los anuncios se mantendrán durante todo abril.

En los vecindarios dominicanos de Washington Heights e Inwood, en el Alto Manhattan, es frecuente escuchar a hombres, y este reportero lo ha presenciado, dirigiendo todo tipo de piropos a fémina (obscenos, caballerosos, ridículos, y persistentes silbidos “psss, psss”) mientras caminan por las vías o se dirigen a las estaciones de metro.

Es un problema que afecta a millones de residentes en los cinco condados de la Gran Manzana, según las autoridades.

Un estudio del Pew Research Center reveló que el 40% de los hispanos en EE.UU. afirma haber experimentado algún tipo de acoso.

Lanzar piropos no solicitados en NY y EE.UU. se considera frecuentemente acoso callejero o acoso sexual. En la cultura estadounidense, los piropos a desconocidos (catcalling) no se consideran galanteo, sino una forma de acoso sexual y una falta de respeto.

Se recomienda a los hispanos comprender esta transición cultural y evitar estas prácticas para prevenir problemas.

Si se busca un enfoque romántico, es preferible hacerlo en contextos sociales adecuados y con consentimiento, no en la calle a desconocidos.

Leyes anti acoso en NY: Es obligatorio proporcionar a los empleados las políticas de acoso sexual en inglés o en su idioma principal cuando son contratados. Los empleadores ya no podrán eludir su responsabilidad por actos de acoso en sus centros de trabajo, incluso si no se han presentado quejas formales.

Las quejas se pueden presentar hasta tres años después de los hechos. La Fiscalía del Estado puede procesar ciertos casos de manera civil y penal, según la gravedad de los hechos.

En la ciudad, la Ley de Alto al Acoso Sexual de 2018 obliga a todos los empleadores con 15 o más empleados a hacer que su personal complete una capacitación anual sobre prevención del acoso sexual.

Si desea pedir ayuda o reportar un caso de acoso, puede llamar al 212-416-0197 a la Comisión de Derechos Humanos. No se pregunta por el estatus migratorio, y se habla español.

Más información: https://www.nydefensecounsel. com/es/blog/ley-de-delitos- sexuales-de-nueva-york/

Visited 8 times, 1 visit(s) today