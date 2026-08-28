En el PLD están tratando de buscar la quinta pata al gato ante la segura candidatura presidencial de FJG

NUEVA YORK.- Militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad sostienen que un pequeño sector político dentro de la organización está tratando de buscar la «quinta pata al gato» ante la segura candidatura presidencial de Francisco Javier García para las elecciones de 2028.

Pidiendo reserva de sus identidades para evitar un eventual proceso disciplinario, expresan en un documento que existe interés en abortar dicha candidatura para dar paso a «algo manejable», «negociable» y satisfacer caprichos políticos personales de quienes consideran que debe imponerse la consigna de «yo o que entre el mar».

Afirman que son múltiples las señales visibles que ha venido dando ese «pequeño sector político peledeísta», cuyos integrantes están convencidos de que Javier García ha construido, desde hace años y a nivel nacional, una candidatura sólida e indestructible, respaldada por dirigentes de todos los niveles, equipos territoriales, presencia institucional y capacidad de movilización, además de un amplio respaldo social.

Señalan que se han prefabricado aspiraciones presidenciales dentro del partido, «haciéndolas en incubadora» y apoyándose en «encuestas» durante largo tiempo para justificarse; sin embargo, en la práctica no logran movilizar a la militancia, como, aseguran, ha quedado demostrado tanto en el país como en el exterior.

Sostienen que el poder político dentro de un partido no se mide únicamente por encuestas y que eso es precisamente lo que algunos han intentado hacer en justificar lo injustificable; sin embargo, aseguran que la mayoría de los peledeístas percibe esa candidatura de “incubadora”, pensadas para futuras negociaciones personales.

Añaden que, como ha expresado un alto dirigente en Santiago, el PLD cuenta con experiencia, dirigentes y presencia a nivel nacional, pero que esas fortalezas deben ponerse al servicio de una estrategia política efectiva que conecte con los problemas de la población y se proyecte como una alternativa creíble frente al actual Gobierno, papel que, según indican, representa Javier García.

Asimismo, consideran que el reto del PLD no es solo llegar a las próximas elecciones, sino construir desde ahora las condiciones para ganar, recuperar la confianza ciudadana y volver a representar una esperanza de gobierno para la mayoría de los dominicanos, objetivo que, aseguran, encarna Javier García.

Indican que ahora se alega que “algunos aspirantes no estarían de acuerdo en participar en la convocatoria prevista para octubre, porque así se correría el riesgo de una nueva división, algo que califican de impensable para la militancia, porque fue una decisión del Comité Central (CC) que aprobó dicho proceso de consulta interna el próximo 18 de octubre de para señalar el candidato presidencial de la organización.

Sostienen que Javier García ha construido su candidatura durante años, reuniéndose en múltiples ocasiones con las bases peledeístas en cada provincia, municipio y distrito municipal.

Aseguran que siempre ha dado la cara y mantenido contacto directo con el partido. Agregan que también ha sumado el respaldo de empresarios, profesionales, líderes comunitarios, jóvenes, productores agropecuarios, independientes, comerciantes detallistas, motoristas, pescadores, líderes religiosos, representantes del sector salud, miembros de la clase media y familias que ha visitado personalmente.

«Ha hecho todo eso cuando el partido estaba abajo y logró sacarlo a flote, reconectándolo con la gente y reactivando cada una de las estructuras del PLD», concluyen los militantes en el documento.

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