Ante advertencia gobernadora NY dominicanos deben tomar medidas de precaución

NUEVA YORK.- Los dominicanos residentes en este estado, cuya población se aproxima al millón de personas, deben tomar medidas de precaución ante la advertencia de la gobernadora Kathy Hochul, sostienen connacionales en documento.

La gobernadora advirtió este miércoles que la escalada comercial entre Estados Unidos y Canadá podría traducirse en precios más altos de alimentos, energía, vehículos y otros productos esenciales para las familias neoyorquinas, dada la estrecha relación económica que mantiene el estado con su vecino del norte.

Hochul reaccionó a la decisión del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles del 50% sobre miles de millones de dólares en importaciones canadienses y de aumentar, a partir del 1 de enero de 2027, los gravámenes sobre automóviles, camiones y autopartes procedentes de ese país.

“Esto no hará más que hacer más dolorosa la vida de los estadounidenses; aumentarán los precios de los alimentos, los productos lácteos, la gasolina y la energía”, reiteró la gobernadora.

Además, insistió en que las familias neoyorquinas deberían recibir un reembolso por el impacto de los aranceles anteriores, que, según estimaciones citadas por su administración, representaron alrededor de 13.500 millones de dólares en costos adicionales en todo el estado.

“¿Dónde está el reembolso para los neoyorquinos? Hemos estimado que se les deben 1.700 dólares por familia”, sostuvo Hochul.

Esa cifra procede de un análisis del Budget Lab de la Universidad de Yale, que calcula un costo promedio acumulado de 1.751 dólares por hogar en el estado.

Por su parte, Trump sostiene que Canadá ha perjudicado durante años a los productores estadounidenses con barreras comerciales y afirma que los aranceles buscan corregir una relación económica desequilibrada.

El Gobierno canadiense reaccionó anunciando medidas equivalentes y programas de apoyo para empresas y trabajadores afectados. Las contramedidas entrarán en vigor el 8 de septiembre, según informó Ottawa.

Hochul destacó que Canadá es un mercado fundamental para los agricultores, fabricantes y comerciantes del estado, además de un proveedor clave de energía, aluminio, materias primas y componentes industriales.

Entre los firmantes del documento figuran Antonio Paredes, Wilfredo Marte, Leonardo Cáceres, Julio Ant. Mejía, Consuelo de los Santos, María Rodríguez, Juan Rivera, Elvyn Luna, Manolo Adames, Héctor Sambrano y Cristian López, entre otros.

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