Comunicador dominicano en NYC escribe su primera obra y pone a circular en Amazón

NUEVA YORK.- El comunicador dominicano Roberto García, radicado en esta ciudad, acaba de escribir su primera obra titulada “La Piscina de Mierda”, una provocadora alegoría filosófica sobre la libertad y la naturaleza humana, y su lanzamiento oficial ha sido por Amazon.

A través de una narrativa visceral e incisiva, la novela presenta un estanque infinito de tres niveles donde la sociedad fluye dividida por la densidad de la masa y la ceguera de sus propias convicciones, bajo la amenaza constante de una guillotina transversal que marca el ritmo de su existencia.

Lejos de responder a lecturas reduccionistas o maniqueas de la sociedad, la trama acompaña el periplo de Mateo, un protagonista que atraviesa cada estrato del complejo para desmantelar el autoengaño colectivo.

Su viaje no solo expone las dinámicas de poder y escasez artificial orquestadas desde las torres de cristal, sino también la complicidad de quienes prefieren la servidumbre antes que el dolor del crecimiento personal.

Con una marcada influencia del pensamiento existencialista y la psicología social, La Piscina de Mierda aborda el costo ético de la supervivencia, la necesidad de ejercer una influencia táctica sobre el entorno y el desarrollo de una soberanía moral frente a las estructuras de control.

La obra desafía al lector a cuestionar sus propios miedos e ilusiones de estatus dentro del sistema contemporáneo.

El libro ya se encuentra disponible para el público lector en formato digital en Amazon. Una lectura imprescindible para quienes buscan reflexionar sobre la responsabilidad individual, la manipulación social y los verdaderos límites de la emancipación humana.

Para más información sobre la obra, solicitudes de ejemplares de prensa o entrevistas con el autor, puede ponerse en contacto a través de agarciaroberto@gmail.com o enviar un mensaje por IG a @robertogarcia.us.

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