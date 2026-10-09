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Bancarias

Banco Motor Crédito amplía su alcance en el sector empresarial de la región Norte

La entidad presentó en Santiago soluciones que incluyen cuentas de ahorro especializadas, leasing financiero, divisas, préstamos hipotecarios y alternativas de financiamiento para distintos segmentos.

PRIMICIAS DIGITAL9 de octubre de 2026
1 1 minuto de lectura

Santiago, República Dominicana. – Banco Motor Crédito amplía su alcance en el sector empresarial de la región Norte, fortaleciendo su vinculación con empresas y actores económicos de Santiago a través de su participación en Expo Cibao 2026.

Durante la feria, la entidad sostuvo encuentros con empresarios, clientes y relacionados de la región, que permitieron conocer de manera directa sus necesidades y presentar las alternativas financieras disponibles para respaldar distintas actividades y proyectos empresariales.

La participación estuvo encabezada por Jenny Arias, directora de Negocios Banca Empresa y Consumo, junto a Waleska Torres, gerente de la Sucursal Santiago, quienes compartieron con representantes del sector empresarial y visitantes durante el desarrollo de la exposición.

“La presencia de Banco Motor Crédito en este encuentro forma parte de las iniciativas de la entidad para ampliar los espacios de contacto con potenciales clientes y comunicar la diversidad de productos y servicios que ofrece como banco, manteniendo el acompañamiento y la atención cercana que han caracterizado su trayectoria. ” Afirma Jenny Arias, directora de Negocios Banca Empresa y Consumo.

Como parte de su proceso de diversificación, Banco Motor Crédito cuenta actualmente con productos y servicios dirigidos tanto a personas como a empresas, que trascienden su reconocida trayectoria en el financiamiento de vehículos e incluyen inversiones, cambio de divisas, préstamos hipotecarios y leasing financiero.

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