Banreservas es reconocido como la Mejor PMO de las Américas 2026 y avanza a la final mundial del PMI

Santo Domingo. – El Banco de Reservas fue reconocido como la Mejor Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de las Américas 2026, durante el XVI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, celebrado en Punta Cana, en una ceremonia encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

El reconocimiento fue recibido por Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo senior de Estrategia, Finanzas e Inteligencia Comercial; Yessica Sosa, vicepresidenta de Proyectos; y Luis Ramos, director de Proyectos, quienes asistieron en representación del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera.

Con este galardón, Banreservas también aseguró su clasificación a la final mundial de los PMO Global Awards 2026 otorgado por el Project Management Institute (PMI), en la que competirá por el título de World PMO of the Year 2026. La entidad es el único banco entre las cinco organizaciones finalistas.

Al valorar el reconocimiento, Aguilera destacó que obtener la máxima distinción del continente americano frente a organizaciones de países con elevados estándares de gestión constituye una muestra de los avances alcanzados por Banreservas y de su capacidad para competir en escenarios internacionales.

“Recibir este reconocimiento y avanzar a la competencia por la Mejor PMO Global 2026 demuestra los altos estándares de gestión que hemos alcanzado en Banreservas y nuestro compromiso permanente con la eficiencia, la innovación y la excelencia”, expresó Aguilera.

El presidente ejecutivo precisó que, en esta edición, Banreservas representó a la República Dominicana y obtuvo el máximo galardón de las Américas tras competir con organizaciones de distintos países de la región, entre ellos Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Explicó que esta distinción figura entre los reconocimientos internacionales más relevantes en materia de gestión de proyectos y valora el desempeño de las oficinas en áreas como impacto estratégico, generación de valor, innovación, excelencia en el servicio, madurez institucional y aplicación de buenas prácticas.

Aguilera afirmó que el premio reafirma el compromiso de Banreservas con una gestión orientada a la eficiencia, la innovación y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, al tiempo que contribuye a proyectar a la República Dominicana como referente regional en la gestión profesional de proyectos.

Banreservas entre los cinco finalistas mundiales

La competencia de las Américas reunió a 12 oficinas de gestión de proyectos de nueve países, evaluadas mediante un riguroso proceso de selección basado en criterios técnicos y estratégicos.

Tras obtener el reconocimiento regional, la PMO de Banreservas pasó a integrar el grupo de cinco finalistas mundiales, junto con las organizaciones ganadoras de las demás regiones participantes.

Esta clasificación representa un nuevo hito para la institución financiera dominicana y refleja el fortalecimiento de sus capacidades de planificación, ejecución y seguimiento de iniciativas estratégicas.

Asimismo, posiciona a Banreservas entre las organizaciones que han demostrado cómo la gestión profesional de proyectos contribuye a convertir las estrategias institucionales en resultados concretos y sostenibles.

Como parte de esta clasificación, Banreservas participará en el PMI Global Summit, que se celebrará en Detroit, Estados Unidos, donde tendrá lugar la final mundial de los PMI PMO Global Awards 2026 y se anunciará la organización ganadora del título World PMO of the Year 2026.

Vicepresidencia de Relaciones Públicas.

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