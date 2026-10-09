BCRD realiza acto de reconocimiento a personal por tiempo de servicio a la institución

Santo Domingo. República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió el viernes 2 de octubre la ceremonia de reconocimiento al personal que ha permanecido al servicio de la institución desde 5 a 35 años, como parte del programa de actividades conmemorativas del septuagésimo noveno aniversario del Banco Central.

Valdez Albizu expresó que “hoy homenajeamos a 279 compañeros que cumplen desde 5 hasta 35 años en la institución, a quienes le entregamos un reconocimiento de corazón, porque el sentido de pertenencia al Banco Central también es un vínculo emocional que nos refuerza y nos define como bancentralianos”

“Esto, mis amigos, nos ayuda a perseguir la excelencia para garantizar la calidad y productividad de nuestra institución, revelando un poderoso signo de renovación que nos hace permanentemente pujantes, actuales y capacitados para seguir encabezando la fuerza del progreso de la República Dominicana”, indicó el gobernador durante sus palabras.

La tradicional actividad llevada a cabo en la sala Jesús María Troncoso Sánchez del auditorio del BCRD, contó con un numeroso público en la intención de acompañar y felicitar a sus compañeros, quienes recibieron de mano de las principales autoridades del BCRD bandejas y placas como testimonio de gratitud, el cual se hizo patente acompañado de expresiones de alegría y orgullo. Los reconocimientos de 35 y 30 años fueron entregados por el gobernador, en tanto que la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres, y el gerente, Ervin Novas Bello, estuvieron a cargo de otorgar los de 25 y 20 años.

El acto contó, además, con la presencia del contralor, José Manuel Taveras Lay; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; la subgerente Administrativo y Servicios, Shantal Zuleta; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el asesor económico de Gobernación, Julio Andújar Scheker, así como demás subgerentes, directores, asesores, consultores y demás colaboradores.

Visited 1 times, 1 visit(s) today